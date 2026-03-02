Corte de energía en Avenida Mosconi y sectores aledaños: qué pasó

La Cooperativa CALF informó de una interrupción de emergencia en el servicio, desde Cholar hasta Tte. Eduardo O'Connor.

El servicio de energía eléctrica se encuentra interrumpido este lunes por la tarde en la zona aledaña a avenida Mosconi (ex Ruta 22). Según informó la Cooperativa de Agua Luz y Fuerza ( CALF ), el corte responde a una situación de emergencia detectada en la red.

Desde el área operativa de la cooperativa indicaron que l as cuadrillas de guardia ya recorren la zona afectada con el objetivo de identificar el origen del inconveniente y avanzar con las tareas de reparación correspondientes.

El área comprometida incluye viviendas y comercios ubicados sobre uno de los corredores más transitados de la ciudad, por lo que se recomienda circular con precaución.

El tiempo estimado de normalización será comunicado una vez que se determine la magnitud de la falla. Mientras tanto, mantener los cuidados pertinentes del caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CalfNeuquen/status/2028582655134933442&partner=&hide_thread=false Corte de energía por emergencia



Se encuentra fuera de servicio la zona aledaña a Av. Mosconi (ex-Ruta 22), desde calle Cornelio Saavedra hasta Tte. Eduardo O'Connor.



Las cuadrillas de guardia ya se encuentran recorriendo el sector para identificar el inconveniente.… pic.twitter.com/36OUZaN54a — CALFNeuquen (@CalfNeuquen) March 2, 2026

El sector afectado

En primera instancia, la cooperativa detalló que la interrupción del servicio tenía lugar entre las calles Cornelio Saavedra y Teniente Eduardo O’Connor. A 45 minutos de confirmada la falla en el sistema, se actualizó que se pudo normalizar un tramo.

"Se normalizó el servicio en la zona comprendida desde Tte. Eduardo O'Connor hasta calle Cholar. Permanece fuera de servicio el sector desde calle Cholar hasta Cornelio Saavedra", detallaron en los canales de comunicación oficial.

"Continuamos trabajando en el lugar. Informaremos ante nuevas novedades", concluye la comunicación de CALF.

Noticia en desarrollo.-