Alerta global: por el conflicto en Medio Oriente, el petróleo podría trepar hasta los US$100

Tras el ataque a Irán, los mercados temen un bloqueo total en el suministro global de crudo. Cuál podría ser el impacto para Vaca Muerta.

Los barcos petroleros no pueden pasar por el estrecho de Ormuz ante el conflicto

La reacción de los mercados internacionales a la e scalada del conflicto en Medio Oriente suma expectativa por estas horas, en particular lo que suceda con los precios del petróleo considerando el rol estratégico de Irán en la producción y comercio del crudo.

El país islámico posee el 10% de las reservas mundiales de petróleo y tiene injerencia directa en la circulación de un 20% del suministro global mediante el estrecho de Ormuz , por lo que en el actual contexto de tensión el precio del barril podría escalar hasta los US$100 , según estiman analistas.

La disparada del valor en el índice de referencia Brent sería superior al 37% respecto al cierre del viernes, cuando cotizó a US$72,48.

En caso de registrar un avance de esa proporción, igualará la marca ya registrada en otros conflictos, como en 2022 con el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. El precio récord del Brent se dio en julio del 2008 cuando alcanzó los US$146,08.

ep16-f01-barriles-crudo-petroleo.jpg

Un estrecho clave para los barcos petroleros

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las señales de alerta en los mercados se han disparado y ante el cierre del estrecho de Ormuz, los temores de salto en los precios y dificultades para el abastecimiento se incrementan exponencialmente.

Además del control de la vía marítima, Irán es un actor central en el mercado petrolero al contar con grandes reservas y producir unos 3,3 millones de barriles diarios, que tienen a China como principal destino.

Actualmente, el estrecho está cerrado para barcos desde el sábado, según revelaron medios iraníes. En caso de persistir el bloqueo, aumenta la presión sobre los precios y el mercado del petróleo, según advierten los analistas.

Iran-EstrechoOrmuz-Mapa

La disparada del valor del crudo podría provocar un derrame en la inflación global, al generar un impacto directo en el costo de la nafta y un consecuente traslado a los precios de toda la cadena productiva que se abastece del combustible.

En este contexto, los países productores miembros de la OPEC+ estudian acelerar considerablemente la oferta de crudo, cambiando la estrategia actual de realizar aumentos graduales, buscando evitar una escalada de precios al separarlos en lo inmediato del contexto actual.

Embed Tanker owners, oil majors and trading houses suspended oil, fuel and LNG shipments through the Strait of Hormuz after Tehran said it had closed navigation, raising fears of a major supply shock https://t.co/4UbLpzYyi1 pic.twitter.com/XxYYeFxH21 — Reuters (@Reuters) March 1, 2026

Máxima tensión: Estados Unidos hundió un buque iraní

Las fuerzas estadounidenses atacaron y hundieron un buque de guerra iraní en el Golfo de Omán este domingo, en el marco de la masiva ofensiva denominada “Operación Furia Épica”.

Según informó el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), una corbeta de la clase Jamaran fue alcanzada por proyectiles norteamericanos en las proximidades del muelle de Chah Bahar y se encuentra “hundiéndose en el fondo del mar”.

Embed First 24 hours of Operation Epic Fury:



“The President ordered bold action, and our brave Soldiers, Sailors, Airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen are answering the call,” - Adm. Brad Cooper, CENTCOM Commander pic.twitter.com/McrC7xeM0A — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Ante el avance de la incursión, el ejército de Washington emitió un mensaje directo a las filas enemigas instándolas a que “dejen las armas” y abandonen las embarcaciones para evitar más bajas en el conflicto.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber lanzado una contraofensiva exitosa mediante la cual el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln habría sido alcanzado por cuatro misiles balísticos.

A través de un comunicado, el organismo castrense de Teherán amenazó con convertir a “la tierra y el mar en el cementerio de los agresores terroristas”, en lo que presentan como una represalia por la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Sin embargo, el Pentágono salió rápidamente al cruce de estas versiones y desmintió cualquier daño en su unidad insignia.