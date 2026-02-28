Tensión en Medio Oriente: el Gobierno elevó el nivel de alerta de seguridad en Argentina

La disposición del presidente Javier Milei se da en medio de la escalada bélica entre Estados Unidos, Isreal e Irán.

El presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de alerta de seguridad en Argentina

Ante la escalada de conflicto en Medio Oriente , el Gobierno nacional decidió este sábado elevar el nivel de alerta de seguridad en todo el territorio argentino. La medida, coordinada por el Ministerio de Seguridad, busca reforzar la vigilancia en puntos estratégicos tras los recientes ataques y el aumento de la tensión bélica en la región.

La decisión oficial implica un despliegue preventivo de las fuerzas federales en lugares considerados críticos. Entre los objetivos que cuentan con custodia reforzada se encuentran las sedes diplomáticas , instituciones de la comunidad judía y diversos aeropuertos del país.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de la supervisión del operativo, comunicó que la elevación de la alerta es una respuesta directa a la situación de extrema volatilidad internacional.

El objetivo primordial es garantizar la protección de ciudadanos y delegaciones extranjeras ante posibles repercusiones locales del conflicto externo.

Coordinación de fuerzas federales

Para llevar adelante este esquema de protección, se dispuso el trabajo conjunto de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Cada fuerza recibió instrucciones precisas para intensificar los controles en sus respectivas jurisdicciones.

Fronteras: Se incrementó la vigilancia en los pasos fronterizos para monitorear el ingreso y egreso de personas.

Aeropuertos: Hay controles más exhaustivos en las terminales aéreas internacionales.

Embajadas: Se establecieron perímetros de seguridad más estrictos en las representaciones diplomáticas de los países involucrados en el conflicto.

Embajadas de Estados Unidos e Israel en Buenos Aires.jpg Embajadas de Estados Unidos e Israel en Buenos Aires.

Monitoreo constante

Desde el Poder Ejecutivo informaron que se mantiene un monitoreo permanente de la evolución de los hechos en Medio Oriente. La mesa de crisis conformada por las autoridades nacionales evalúa minuto a minuto la información de inteligencia para determinar si es necesario ajustar o profundizar las medidas de seguridad vigentes.

Por el momento, el nivel de alerta se mantendrá en esta condición hasta nuevo aviso, dependiendo de la desescalada o el recrudecimiento de las hostilidades en el plano internacional.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mantendrá una reunión de emergencia este sábado por la tarde para abordar la crítica situación en Medio Oriente, tras los ataques coordinados de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní y la posterior represalia de Teherán.

La sesión se produce en un clima de extrema tensión diplomática, y mientras Estados Unidos, uno de los actores directos en el conflicto, posee una de las cinco bancas con derecho a veto, lo que genera incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar una resolución vinculante que detenga las hostilidades.

ataque estados unidos israel iran

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una advertencia ante lo que considera una amenaza directa a la estabilidad global.

El jefe de Naciones Unidas exigió el “cese inmediato de todas las hostilidades” para evitar una guerra regional a gran escala.

“La situación actual pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, afirmó tras condenar tanto la ofensiva inicial como la respuesta militar iraní.