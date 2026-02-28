"El peronismo tiene que perdonarse": la contundente definición de Pichetto tras visitar a Cristina

El jefe del bloque Encuentro Federal mantuvo un encuentro a puertas cerradas con la exmandataria en San José 1111. Tras la cita, lanzó un fuerte llamado a la autocrítica.

Miguel Pichetto se reunió con CFK en San José 1111 e hizo una fuerte autocrítica del peronismo

El panorama político nacional se vio sacudido por una reunión que marca un antes y un después en la interna opositora. El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto mantuvo un encuentro privado con la expresidenta Cristina Kirchner , en una cita que tuvo como eje central la reorganización del movimiento de cara a los próximos desafíos electorales.

El jefe del bloque Encuentro Federal se trasladó hasta el departamento ubicado en San José 1111 , sitio donde la exmandataria se encuentra cumpliendo su condena.

Allí, los dirigentes que compartieron terminalidad política durante casi dos décadas en el Congreso Nacional, volvieron a verse las caras para analizar el presente del país.

Tras la reunión, de acuerdo a lo informado por Infobae y Clarin, Miguel Ángel Pichetto participó de un acto donde compartió las principales conclusiones de su charla con la líder de Unión por la Patria. El mensaje fue contundente y directo hacia las filas del justicialismo: “El peronismo tiene que perdonarse”, aseguró el legislador.

Miguel Pichetto (2)

Esta frase no fue al azar, sino que responde a una necesidad de autocrítica que Pichetto considera fundamental para volver a ser una alternativa de gobierno. “Todos nos hemos equivocado. El que no se haya equivocado me parece que no pertenece a este mundo”, reflexionó ante la militancia, buscando bajar la tensión de las disputas internas que han fragmentado al espacio en los últimos años.

Un centro nacional con eje en la producción

Durante su discurso, el diputado delineó lo que considera debe ser el nuevo horizonte del espacio, basándose en lo que denominó un “centro nacional productivista”.

Para Pichetto, la clave del futuro político no reside únicamente en la unidad por la unidad misma, sino en una propuesta económica clara que logre seducir al electorado nuevamente.

En ese sentido, enumeró los tres pilares fundamentales que deberían guiar la propuesta de cara a las elecciones de 2027:

Capitalismo productivo: Como motor principal para salir del estancamiento.

El trabajo como valor: Recuperar la cultura del empleo en la sociedad.

Educación de calidad: Como la herramienta necesaria para potenciar las capacidades del pueblo.

Miguel Ángel Pichetto.jpg Miguel Ángel Pichetto depositó un voto de confianza para la aprobación de la Ley Ómnibus.

La unidad frente a la gestión de Javier Milei

El llamado a la unidad de Miguel Ángel Pichetto tiene un destinatario claro: la actual gestión de gobierno. Con un tono crítico, el dirigente sostuvo que la reconciliación del peronismo es urgente para ofrecer un modelo superador al actual.

“Cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este que nos está mandando a la miseria”, sentenció, subrayando la gravedad de la situación social y económica que atraviesa el país bajo el mandato de Javier Milei.

Voces que confirman el acercamiento

Aunque el encuentro se manejó bajo un estricto hermetismo y no se difundieron imágenes del cónclave, la confirmación oficial llegó a través de la diputada nacional Marita Velázquez.

La legisladora resaltó la importancia de estos gestos políticos, asegurando que el diálogo entre Pichetto y Cristina Kirchner es lo que la base militante reclama para consolidar una unidad nacional sólida.

Miguel Pichetto (3)

Cabe recordar que, si bien Pichetto fue el compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, sus 17 años de labor parlamentaria junto al kirchnerismo pesan hoy más que las diferencias recientes.

Para el diputado, el objetivo es claro: dejar de lado las "hostilidades" y enfocarse en una construcción que permita al justicialismo regresar al poder en el corto plazo.