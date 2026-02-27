La sesión del Senado en VIVO: buscan aprobar la reforma laboral y baja de edad de imputabilidad

Este viernes se llevará a cabo una sesión clave en el Senado, donde el Gobierno busca aprobar y convertir en ley la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. En la previa, se registran incidentes entre manifestantes de distintas agrupaciones ante la presencia de Gendarmería en el lugar.
Una jornada que se extenderá por horas
En el recinto se debate el Régimen Penal Juvenil y el peronismo anticipó su rechazo a la reforma laboral. Se prevé una jornada extensa.
Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de 23.700 millones de pesos. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.
Dejá tu comentario