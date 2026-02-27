El clima en Neuquén

icon
28° Temp
20% Hum
en vivo SESIÓN CLAVE LA MAÑANA | NEUQUEN - 27 de febrero de 2026 - 11:35

La sesión del Senado en VIVO: buscan aprobar la reforma laboral y baja de edad de imputabilidad

El oficialismo consiguió quórum. En la previa, se registraron incidentes entre manifestantes de distintas agrupaciones ante la presencia de Gendarmería en el lugar.

Este viernes, el Senado tendrá una sesión clave.

Este viernes, el Senado tendrá una sesión clave.

EN VIVO

Este viernes se llevará a cabo una sesión clave en el Senado, donde el Gobierno busca aprobar y convertir en ley la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. En la previa, se registran incidentes entre manifestantes de distintas agrupaciones ante la presencia de Gendarmería en el lugar.

El Senado cerrará hoy su período de sesiones extraordinarias, y tal como estaba previsto se busca aprobar los proyectos del Gobierno de Javier Milei sobre la reforma laboral y los cambios en el Régimen Penal Juvenil que permitirá bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La sesión comenzará a las 11 de la mañana, donde se intentará mantener los acuerdos parlamentarios alcanzados el pasado 12 de febrero, cuando el Senado aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor y 30 en contra.

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 27-02-26

--

Live Blog Post

Una jornada que se extenderá por horas

En el recinto se debate el Régimen Penal Juvenil y el peronismo anticipó su rechazo a la reforma laboral. Se prevé una jornada extensa.

Uno de los principales temas de debate es la falta de fondos. El proyecto de ley establece un presupuesto de 23.700 millones de pesos. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.

Live Blog Post

El oficialismo consiguió quórum

Comenzó la sesión en el Senado, luego de que La Libertad Avanza obtuviera el respaldo de los bloques aliados para iniciar el debate de las iniciativas.

La Casa Rosada cree que tiene los votos para sancionar el nuevo régimen laboral y las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil.

Live Blog Post

"Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo"

En la previa a la sesión, la exministra de Seguridad y actual senadora de LLA, Patricia Bullrich dejó en claro su postura sobre la Ley Penal Juvenil. “Hoy votamos la Ley Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad. Quienes voten en contra tendrán que hacerse cargo. Porque cuando se elige la impunidad, también se elige abandonar a las víctimas”, dijo.

Y destacó que “la edad no puede ser una excusa para delinquir. Sin consecuencias no hay justicia”.

Live Blog Post

Incidentes en la previa a la sesión

En la previa del debate por la reforma laboral en el Congreso de la Nación, se desarrollaban protestas en puntos clave de CABA y Provincia de Buenos Aires. Un fuerte operativo de Gendarmería desalojó a trabajadores de FATE que cortaban la autopista Panamericana. En el obelisco, distintas organizaciones sociales y políticas concentran desde las 7 de la mañana.

Se registran corridas ante la presencia de Gendarmería y la Policía Federal en la zona del Obelisco. Desplegarán más de 2 mil efectivos en el Congreso.

incidentes

Live Blog Post

Reforma laboral

La reforma laboral se encamina a ser ley. Este viernes el oficialismo del Senado estima que los 42 votos que consiguieron en el tratamiento anterior son ahora el piso para la sanción de la ley y no descartan sumar alguno más.

La eliminación del artículo 44 en Diputados implica que los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral recibirán el 100% de sus haberes, lo que marca el principal punto de decisión para los senadores.

Hoy solo podrá aprobar la iniciativa o insistir con la ley original. La senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero dijo al respecto: “Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley. Es para desarrollar la Argentina, con más empresas, más inversión y, por lo tanto, más trabajo”.

Live Blog Post

Régimen Penal Juvenil

El Senado tratará también este viernes el proyecto que bajará la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados.

Familiares de víctimas asesinados por menores acompañaron el debate. El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización.

Uno de los puntos centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.

La norma establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Contemplando penas alternativas para condenas menores a los 10 años de cárcel como la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel