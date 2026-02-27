Se aprobó la modificación a la ley de glaciares: cómo votaron los senadores de Neuquén

Con 40 votos a favor, 31 votos en contra y una abstención, el Senado dio media sanción al proyecto de modificación de la ley 26639.

Con 40 votos a favor, 31 votos en contra y una abstención, el Senado dio media sanción al proyecto de modificación de la ley de glaciares 26639. Tras esta aprobación en la Cámara Alta, ahora pasará a Diputados para su tratamiento.

Concurrieron a la hora de votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Acompañaron el proyecto oficialista el bloque de La Libertad Avanza, el radicalismo, el Pro ; y tal como se esperaba, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). También los que fueron del espacio del kirchnerismo: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

votación- ley de glaciares

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

Por la provincia de Neuquén, no hubo votos de rechazo. Nadia Márquez y Pablo Cervi (La Libertad Avanza) votaron a favor, mientras que Julieta Corroza (La Neuquinidad) optó por la abstención, siendo la única senadora en no pronunciarse a favor ni en contra.

Márquez defendió la reforma subrayando la necesidad de terminar con la ambigüedad técnica que frenaba inversiones: "La protección de los glaciares tiene que ver con la protección del agua. No tiene sentido dejar intocables recursos que el mundo solicita a gritos mientras tenemos niveles de pobreza del 40%. Esta reforma atenúa reglas lineales y poco técnicas, reconociendo que el suelo congelado es un concepto térmico y no siempre hídrico. Buscamos proteger la naturaleza de manera racional, no con un cepo al desarrollo".