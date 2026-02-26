EN VIVO: el Senado aprobó la modificación a la ley de glaciares

Live Blog Post

Resultó aprobada en general la modificación de la Ley de Glaciares

Con 40 votos a favor, 31 votos en contra y una abstención, el Senado dio media sanción al proyecto de modificación de la ley 26639. La única abstención fue de la senadora por Neuquén, Julieta Corroza.

Tras esta aprobación en la Cámara Alta, ahora pasará a Diputados para su tratamiento.

Concurrieron a la hora de votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el minsitro de Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Acompañaron el proyecto oficialista el bloque de La Libertad Avanza, el radicalismo, el Pro; y tal como se esperaba, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). También los que fueron del espacio del kirchnerismo: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

votación- ley de glaciares