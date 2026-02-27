El clima en Neuquén

Turismo: la ocupación en Neuquén creció 8 puntos y superó el millón y medio de pernoctes

La provincia registró un 70% de ocupación, con una circulación de 130 mil turistas más que el verano pasado. Equivale a $268 mil millones de pesos en consumo.

De acuerdo con el relevamiento realizado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, los meses de enero y febrero cerraron con una ocupación promedio del 70% en toda la provincia de Neuquén, lo que representa un crecimiento de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del verano de 2025.

Durante el bimestre se estimaron 1,5 millón de pernoctes, es decir, camas/noches vendidas, lo que significa un incremento del 10% respecto al mismo período del año pasado. En total, más de 418.740 turistas recorrieron la provincia, lo que implica 130.000 visitantes más que en el verano anterior.

VLA - VILLA LA ANGOSTURA - TURISMO - (5)

Exitosa temporada de verano

En ese sentido, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, expresó que “los resultados de esta temporada, con niveles de ocupación que superaron ampliamente los del verano anterior y más de un millón y medio de pernoctes, confirman que el turismo en Neuquén es una política de Estado que genera empleo y dinamiza las economías regionales”.

“Este crecimiento es fruto de una planificación sostenida, de un ambicioso plan de obra pública y mejora de rutas que facilita la conectividad, y de una articulación permanente con el sector privado, protagonista clave en la experiencia turística. Cuando el Estado invierte, ordena y acompaña, y el privado apuesta e innova, la provincia crece”, agregó.

temporada verano enero 2026 san martín de los andes

El impacto del turismo en números

El impacto económico también mostró resultados positivos, con un consumo en servicios y prestaciones que superó los 268.133 millones de pesos en toda la provincia. El relevamiento abarcó 24 destinos y contempló 1.008 alojamientos habilitados, cifra que representa un 8% más que en la temporada anterior.

En cuanto al factor de ocupación por regiones, la Región del Alto Neuquén alcanzó el 63%; la Región del Pehuén, el 72%; la Región Confluencia, el 66%; y la Región de los Lagos del Sur registró el 79%, posicionándose como la de mayor ocupación promedio durante los dos primeros meses del año.

Específicamente, por destino, el factor de ocupación fue del 76% en San Martín de los Andes; 80% en Villa La Angostura y Villa Pehuenia-Moquehue; 69% en Aluminé; 95% en Villa Traful; 70% en Junín de los Andes; 54% en Caviahue; 65% en Copahue; 56% en Neuquén; 75% en Centenario; 41% en Zapala; 63% en Villa El Chocón; 76% entre Cutral Co y Plaza Huincul; 65% en Chos Malal; 45% en Andacollo; 62% en Huinganco y Las Ovejas; 77% en Varvarco; y 48% en el resto de la Región del Alto Neuquén.

