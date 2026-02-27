Robos a comerciantes en pleno centro neuquino: advierten por aumento de personas en situación de calle

A diario, comerciantes solicitan la presencia de la Policía. Los testimonios y videos que exponen la problemática.

El lunes 23 de febrero, un hombre en situación de calle defecó en la entrada de un comercio del centro neuquino , rompió de un piedrazo la vidriera, robó y ensució mercadería. La escena expuso algo más que un hecho policial: dejó al descubierto un drama social que afecta a comerciantes, quienes, además, describen un contexto de baja venta.

De acuerdo a un relevamiento realizado por LM Neuquén , quienes trabajan todos los días detrás de un mostrador, en atención al público, el aumento de personas viviendo o transitando la calle dejó de ser una percepción para convertirse en rutina.

“Siempre veíamos las mismas caras, ahora aparecen nuevas ”, dijo Camila, de 31 años. Hace una década trabaja como vendedora en la panadería La Scaccia y desde ese lugar, Juan B. Justo, entre La Rioja y Santiago del Estero, observa el movimiento cotidiano del barrio y asegura que el cambio fue reciente.

Edificio abandonado en Santa María y Juan B. Justo - Personas en situacion de calle (6) Sebastián Fariña Petersen

“Hace dos semanas empezaron a aparecer chicos jóvenes, de entre 20 y 30 años. Adultos mayores hay pocos”, describió. Si bien al principio con algunas personas que iban a pedir algo para comer notó hostilidad cuando les decía que no tenía pan de sobra, luego de unos días, esas mismas volvieron a pedir con mejor predisposición y, si no había mercadería disponible, se retiraban cordialmente.

En su caso, dijo que reconoce a casi todos y solo dos generan alarma: “un viejito petiso, de ojitos claros”, que suele andar acompañado por una mujer de pelo negro. Una vez entró al local, tomó alfajores y una gaseosa y se fue sin pagar. Desde entonces pasa por la vereda, pero ya no entra, aunque en el grupo de WhatsApp de comerciantes circulan imágenes de ambos para facilitar el reconocimiento.

“Quedó fichado. Ya lo conocemos. Por uno la pagan todos”, resume la vendedora, para quien el problema no se explica únicamente por la pobreza visible, sino por algo más profundo: consumo problemático y falta de contención.

“Los veo muy quedados. El detonante es la droga y que no hay acompañamiento. Yo viví el antes y el después”, explicó por su propia experiencia: atravesó momentos de inestabilidad y cercanía con la calle hasta que —según relató— encontró apoyo en la iglesia. Cuenta que incluso ayudó a otras personas, como un hombre que dormía en una cuadra de la panadería y decía haber sido policía. “Después desapareció. Espero que haya seguido por buen camino”.

personas en situacion de calle centro neuquino

El banco que sacaron para evitar problemas

A pocas cuadras, sobre Brown casi Juan B. Justo, Ángel María observa la transformación desde hace años. Tiene 74 y desde hace un cuarto de siglo vende diarios en la entrada del supermercado La Anónima.

El aumento de personas en situación de calle y problemas aparejados conllevó un detalle urbano. “Siempre hubo un banco acá. Pero empezaron a juntarse grupos a tomar vino, armaban rancho, se peleaban y algunos quedaban tirados. Entonces sacaron el banquito”.

Ahora él lleva su propio asiento. Está jubilado, pero sigue trabajando “para hacer algo y sentirse vivo”. Desde ese punto aseguró conocer a casi todos quienes pasan el día en la calle. “No son personas peligrosas. Algunos se pasan con la bebida. La gente junta cinco mil pesos para ayudarlos y lo primero que hacen es comprar vino”, explica.

situacion de calle banquito la anonima

El único que menciona como problemático es un hombre conocido como “Tolosa”, señalado por episodios de agresividad, que vinculan a problemas de salud mental. Sin embargo, señaló que no lo ve hace dos meses.

Robos, miedo y grupos de WhatsApp

El famoso Tolosa también aparece en el relato de Daniel, vendedor de una casa de decoración y arreglos florales sobre calle Brown. En el último tiempo sufrieron dos robos y uno de los señalados fue él.

Para Daniel, el fenómeno creció desde el final del gobierno anterior y lo vinculó a personas que “buscan plata fácil” o llegan de otros sitios en busca de un crecimiento económico vinculado a Vaca Muerta, pero "quieren vivir sin trabajar". También mencionó otro conflicto cotidiano: la basura. “No son ecológicos, dejan todo desparramado aunque pusieron los contenedores nuevos”, afirmó.

El termómetro del clima comercial está en el celular: un grupo de WhatsApp donde los dueños de locales se avisan entre sí cuando alguien duerme en una entrada o permanece dentro de un comercio cerrado y solicitan intervención policial. Su compañera, Micaela, agrega una experiencia personal: le robaron el celular del mostrador. Un episodio similar ocurrió en otro local. Por otro lado, también un local ubicado en Independencia y Santa Fe donde una comerciante expuso: "Entró uno sin camisa diciéndome que si no le daba un cigarrillo, se ponía malo, estaba claramente borracho".

Comerciantes del centro neuquino advierten por aumento de personas en situación de calle

"Hay cada vez más pobres"

Liliana, de 74 años, atiende desde hace dos décadas la panadería Tentaciones, a pocos metros de la Casa de Gobierno. Su mirada es distinta: “está lleno de personas pobres. Este gobierno, el nacional, crea pobres y beneficia a los ricos”, afirmó sin rodeos.

Contó que cada vez más personas se acercan a pedir pan y observa mayor tensión social, aunque aclara que nunca sufrió robos. Para cuidarse, también participa del grupo de comerciantes y mantiene contacto con la policía. “Nos cuidamos entre nosotros”, dice.

En la librería Din Don, en Carlos H. Rodríguez y Brown, aseguraron no haber sufrido hechos delictivos, aunque coincidieron en que la presencia de personas en situación de calle aumentó. Cruzando la esquina, un empleado del restaurante Ache explicó que decidieron no entregar sobras para evitar permanencia o frecuencia diaria frente al local.

“No tenemos problemas, pero pasa mucha gente pidiendo. Algunos clientes los ayudan, otros no”. Hace un mes alguien intentó romper un vidrio, aunque no logró ingresar porque estaba blindado. "En el oeste neuquino también está pasando y está lleno de personas en situación de calle", concluyó.