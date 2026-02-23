Un hombre en situación de calle defecó en la vereda, rompió la vidriera con una piedra y causó destrozos en un comercio

El hecho ocurrió durante la madrugada y los comerciantes de la zona denuncian reiterados episodios de inseguridad vinculados a personas en situación de calle.

Un violento episodio de vandalismo y robo se registró en un local comercial del centro de Neuquén , donde un hombre en situación de calle defecó en la vereda, rompió la vidriera de ingreso con una piedra y generó destrozos , además de sustraer prendas de vestir.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 4 de la madrugada en el local de alquiler de ropa de fiestas Sorlet , ubicado en calle Salta al 170. Vecinos alertaron a la Policía tras activarse la alarma del comercio, lo que motivó la intervención de efectivos policiales y del área de Criminalística.

De acuerdo con el relato de Fernando Garagorro, uno de los propietarios del local, el vidrio de la puerta de ingreso fue destruido y en la vereda encontraron materia fecal y sangre . Según explicó, el hombre se habría cortado con los vidrios al romper la puerta, lo que provocó que las manchas de sangre se extendieran hacia el interior del local, incluso hasta la zona de la computadora. Además, el intruso sacó ropa —principalmente camisas— que quedaron tiradas y sucias en la vereda.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia del hecho. Según detalló el comerciante, el hombre permaneció un tiempo sentado en la entrada del local, donde realizó sus necesidades, y posteriormente rompió la vidriera con una piedra que llevaba consigo.

“Los vecinos sintieron que la alarma se activó y llamaron a la Policía, que vino bastante rápido. Después se encargaron de cuidar el frente porque estaba roto para que no ingrese nadie y Criminalística trabajó en la vereda para después ingresar”, explicó Garagorro en diálogo con LM Neuquén.

Al mediodía, los propietarios aún no habían podido ingresar al comercio, ya que se esperaba la intervención pericial. No obstante, según las primeras imágenes de las cámaras, no se habrían registrado destrozos importantes en el interior, aunque sí el robo de mercadería.

Fernando indicó que se trataría de un hombre joven, de baja estatura y contextura robusta, aunque su rostro no pudo ser identificado en las grabaciones. “No se le distingue la cara en las cámaras que tenemos. Adentro tenemos otras cámaras en la computadora y veremos si se puede sacar algún detalle más”, señaló.

El comerciante sostuvo que, por las imágenes, se trataría de una persona en situación de calle que actuó sola durante la madrugada.

Un problema recurrente para el comercio

El propietario afirmó que no es la primera vez que enfrentan situaciones conflictivas vinculadas a personas en situación de calle. “En el día los vemos que tratan de ingresar y nosotros tratamos de evitarlo porque hay clientes y tenemos que mantener seguridad hacia ellos y hacia nosotros también”, indicó.

Relató que previamente ya han tenido que llamar a la policía porque personas en situación de calle se sientan en la puerta del local e impiden el ingreso y egreso de clientes. “Tenemos cerrado siempre con llave y se abre por dentro con timbres, pero muchas veces ingresan para vender algo y no sabemos con qué intenciones vienen”, agregó.

Fernando señaló que el episodio no es aislado y que existe preocupación entre comerciantes del sector céntrico. “Estamos en un grupo de comerciantes y todos los días algunos están llamando a la policía porque están pasando distintas situaciones. También nos contaban de edificios donde están haciendo lo mismo”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó el fenómeno con el crecimiento poblacional de la ciudad y la llegada de personas que buscan trabajo sin lograr insertarse laboralmente. “Neuquén es una provincia con mucho auge y se ha venido mucha gente a buscar trabajo, pero a lo mejor no consiguen y de alguna forma tienen que seguir viviendo”, reflexionó.

El comerciante reclamó mayor presencia policial y medidas de prevención para garantizar la seguridad en el área comercial. “Tratemos de ayudarnos entre todos y que haya un poco más de vigilancia por parte de los funcionarios públicos, de la policía y de quienes les toca mantener el orden en la ciudad”, expresó.

El caso quedó bajo investigación y se aguardan los resultados de las pericias y del análisis de las cámaras internas del local para determinar el alcance de los daños y el robo, además de intentar identificar al autor del hecho.