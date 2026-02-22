Desvalijaron a un vecino de Tricao Malal y se fueron de gira a Las Ovejas a vender lo robado

Un minucioso trabajo de la División Investigaciones Zona Norte terminó con la detención de dos ladrones y el secuestro de valiosos equipos de sonido.

La División Investigaciones de la Zona Norte encabezó un importante despliegue y recuperó lo sustraído.

Con total impunidad, dos delincuentes que desvalijaron a un vecino de Tricao Malal se instalaron en otra localidad del norte neuquino y empezaron a ofrecer los elementos sustraídos. Sin embargo, el dato no tardó en llegar a la víctima que, tras hacer la denuncia, tuvo muy buenas noticias en el cierre de la semana que pasó luego de que le informaran sobre el secuestro de sus pertenencias y la detención de los autores del robo.

El trabajo policial se inició hace más de una semana, cuando un hombre concurrió a la comisaría de Tricao Malal para presentar una denuncia por la sustracción de equipos de sonidos como parlantes y otros elementos electrónicos.

La pesquisa quedó a cargo de la División Investigaciones Zona Norte y los primeros indicios se obtuvieron en redes sociales. La víctima logró determinar que los elementos de su propiedad estaban siendo ofrecidos a la venta en Las Ovejas. “A partir de esta información, el personal policial desplegó tareas investigativas que permitieron interceptar una camioneta Ford Ecosport, cuyo conductor intentó darse a la fuga a pie, siendo finalmente demorado en inmediaciones de la Escuela Primaria 30 y trasladado a la Comisaría 38°”, resaltaron desde la Policía.

En el interior del vehículo incautado se encontró uno de los elementos sustraídos, una potencia de sonido.

La pícara compra de "buena fe"

Frente a los resultados positivos, la labor policial prosiguió y se concentró en una persona que habría accedido a comprar los objetos robados. Con una autorización del Ministerio Público Fiscal (MPF), los efectivos concurrieron a un domicilio situado en la zona de Riscos Bajos, en cercanías de la Ruta Provincial 43. En ese lugar, un hombre aseguró que había comprado de buena fe dos parlantes.

Finalmente, el MPF dispuso la detención de los principales sospechosos y esta semana se confirmará la posible formulación de cargos.

A pura impunidad

En tanto, en la capital neuquina, la Policía provincial logró poner al descubierto a un delincuente que, lejos de mostrar cambios en su conducta, pretendía alejarse con varios elementos sustraídos. Al relevar su información, comprobaron que mantenía vigente un pedido de captura del MPF.

detenido robo Gentileza Policía del Neuquén

El procedimiento se concretó este domingo, en jurisdicción de la Comisaría 41 del barrio Don Bosco. Tras recibir una llamada de los vecinos, los móviles policiales se dirigieron a un cruce de calles donde había un grupo de sospechosos.

La repentina llegada de los patrulleros evitó que los hombres se alejaran y tampoco lograron ocultar unos bidones que llevaban.

De esta forma, a la hora de identificarlos, comprobaron que uno de los sospechosos tenía un pedido de captura. Asimismo, no brindaron ningún dato certero sobre el origen de los elementos que transportaban.

Frente a la irregularidad, se concretó el secuestro de los objetos y el hombre con pedido de captura fue trasladado a la unidad policial, donde quedó a disposición del MPF.

Por otro lado, este domingo, el oeste neuquino fue escenario de un nuevo operativo por una moto robada. Un sospechoso fue interceptado por el personal de la Comisaría 18 y, al relevar los datos del vehículo en que se movilizaba, se comprobó que era sustraído.

De acuerdo a lo indicado por las fuerzas de seguridad provinciales, el procedimiento se desarrolló en el oeste y el motociclista interceptado no contaba con ningún tipo de documentación. Al chequear los números del motor y el chasis, se estableció que había sido sustraída.