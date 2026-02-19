Atraparon a dos ladrones que intentaban robar una moto de una concesionaria céntrica

Dos ladrones fueron atrapados en horas de la madrugada tras forzar su ingreso a una concesionaria ubicada en pleno centro neuquino. Uno de ellos es un adolescente.

Según informó la Policía, el intento de robo ocurrió el miércoles por la madrugada, cuando alrededor de las 3:40, testigos alertaron a los efectivos de Comisaría Primera sobre presuntos movimientos sospechosos en una concesionaria de Diagonal 9 de Julio .

Al arribar, los efectivos constataron que la reja de la concesionaria de automotores presentaba daños , por lo que se dispusieron a inspeccionar las inmediaciones. En ese momento, dos sospechosos intentaron darse a la fuga saltando por la parte trasera del predio.

Con el apoyo de móviles que colaboraban en el operativo, se realizó un operativo cerrojo en la zona, logrando la demora de ambos sospechosos a pocos metros del lugar.

A los pocos minutos y alertado de la intrusión, el propietario de la concesionaria se hizo presente y aportó registros de las cámaras de seguridad, cuyas imágenes coincidían con las características y vestimenta de las personas demoradas, es decir que su accionar había quedado registrado en video.

Durante la identificación, se secuestraron herramientas presuntamente utilizadas para forzar el ingreso, las cuales quedaron bajo cadena de custodia. Además, al inspeccionar el predio se detectó una motocicleta con signos de manipulación, presentando daños en el sistema de arranque, presuntamente preparada por los sospechosos para huir en ella, aunque el arribo de los efectivos los dejó sin tiempo para actuar.

Finalmente, se demoró a uno de los sujetos como así también se le dio inmediata intervención a la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia para la demora del segundo, continuando los trámites de rigor.

Violento intento de robo en una concesionaria

Un violento intento de robo a una concesionaria a fines de septiembre pasado causó preocupación entre las empresas de Parque Industrial Neuquén. Los ladrones amenazaron y maniataron a dos serenos, pero un mal paso los hizo huir con las manos vacías.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, detalló a LMNeuquén que el violento golpe -finalmente frustrado- ocurrió el sábado 20, cerca de la medianoche. El blanco fue la concesionaria Taraborelli, ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té, la cual era solo custodiada por dos guardias privados contratados por la empresa.

Allí fue que, mientras los guardias pasaban una noche más de trabajo, fueron sorprendidos en la garita por "entre tres y cuatro delincuentes, todos enmascarados y con guantes, quienes a punta de pistola los amedrentaron y redujeron", relató Rebolloso.

Sin perder tiempo, los ladrones maniataron a los cuidadores con alambre y luego fueron hasta el sector de la concesionaria donde se encontraba la caja fuerte, aparentemente muy seguros de lo que hacían y adónde iban. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

Mientras intentaban desactivar el sistema de alarma para contar con más tiempo, cortaron un cable equivocado y produjeron el resultado opuesto: activaron las alarmas. De esta manera, no les quedó más opción que huir con las manos vacías antes de ser atrapados.