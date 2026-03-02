¿Cómo borrar los archivos basura de WhatsApp para ahorrar memoria en el celular?

WhatsApp simplificó la vida de todos los usuarios que utilizan el servicio de mensajería instantáneo. A diario recibimos no solo mensajes de texto, sino imágenes, archivos, videos y otros documentos que van llenando nuestra memoria y poniendo a ritmo lento nuestro dispositivo.

La saturación de la memoria del teléfono afecta su rendimiento y su capacidad por ello es de suma importancia administrar esos archivos para caer en la compra de más memoria (que se puede hacer) o, en ocasiones, cayendo en la compra de un nuevo dispositivo con mayor memoria.

En la mayoría de los casos, los archivos que consumen espacio en WhatsApp se almacen en la carpeta de multimedia de la aplicación. Todo lo que recibimos como, por ejemplo, imágenes, videos, audios, documentos y hasta estados que se han reenviado muchas veces están ahí. Estar atento a la cantidad de gigabytes ocupados por la cantidad de archivos recibidos desde la aplicación es clave para que nuestro teléfono no se llene de contenidos basura.

Whatsapp usuarios activos

Dónde encontrar esos archivos en dispositivos Android

La hoja de ruta para rastrear esos dispositivos suele variar de acuerdo a la marca del teléfono. En sistemas operativos como Android, seguí estos pasos para encontrar la carpeta que reúne todos esos archivos:

Abre el administrador de archivos en tu dispositivo Android. Dirígete a la carpeta de WhatsApp. Dentro de esta carpeta, selecciona Media. Allí encontrarás subcarpetas donde se almacenan imágenes, videos, audios y otros archivos relacionados con tus chats.

También WhatsApp ofrece una herramienta dentro de la aplicación donde se puede gestionar y eliminar esos archivos sin mayores complicaciones. Suele ocurrir que los usuarios han recibido archivos demasiado grandes o que han sido reenviados muchas veces, por ello el sistema ofrece una función dentro de la misma plataforma. Los pasos a seguir:

Abre WhatsApp en tu celular. Pulsa sobre los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla. Ve a Ajustes y selecciona Almacenamiento y datos. Dentro de este menú, selecciona Administrar almacenamiento.

Una vez dentro del Administrador verás una lista con los archivos reenviados muchas veces y los que ocupan más de 5 MB. Esto permite visibilizar aquellos archivos que están repetidos y, al mismo tiempo, ocupan demasiada memoria en tu dispositivo.

Untitled design.png

Otra opción para liberar espacio es eliminar los archivos multimedia desde la pantalla de los chats. Esta metodología es mucho más fácil si quieres eliminar archivos de un chat puntual y borrar solo aquellos que consideres innecesarios. Si preferís esta opción, seguí estos pasos:

Abre WhatsApp y selecciona la conversación de la que quieras eliminar archivos. Pulsa sobre los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Archivos, enlaces y docs. Desde este menú, podrás ver todos los archivos multimedia asociados a ese chat que quieras eliminar. Selecciona los archivos a eliminar y pulsa “Eliminar”.

Ten en cuenta que más allá de utilizar las herramientas de WhatsApp para liberar espacio es importante revisar manualmente las carpetas de archivo en tu dispositivo.

Al mismo tiempo, es importante que cuando borres los archivos multimedia del celular tengas en cuenta que no se eliminan del chat de la persona a la que se enviaron. Esto significa que seguirán visibles en el chat de la persona a la que enviaste el archivo, pero no ocuparán espacio en tu dispositivo.