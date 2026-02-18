Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: se conoció cuál es la principal hipótesis

Buscan determinar si el instructor de buceo tuvo responsabilidad. El cuerpo de la joven fue hallado a 20 metros de profundidad.

Continúa la investigación por la muerte de Sofía Devries , la joven que falleció practicando buceo en Puerto Madryn . El cuerpo fue hallado este miércoles pasado el mediodía, pero ya en las últimas horas ningún agente que trabajaba en la causa esperaba encontrarla con vida.

Busca corroborar si efectivamente existió un delito. Sin embargo, aclaran que si lo hay, sería del orden culposo, es decir, sin intención de causar daño.

“ Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron ”, resumió una fuente con acceso al expediente a Infobae.

Aunque no hay “una hipótesis cerrada” sobre lo que ocurrió en la profundidad del Mar Argentino, los testimonios que tomó la fiscal María Angélica Cárcamo apuntan a que la joven se descompensó en medio de un ataque de pánico.

Sofía Devries

En ese sentido, declaró el novio de la comunicadora de 23 años, principal testigo del caso. “Relató que entró en crisis, quizás por miedo, y que se habría sacado la boquera para respirar debajo del agua”, detalló la fuente, quien aclaró que aún no hay imputaciones.

Buscan determinar si hay responsabilidad del instructor de buceo

“Queremos determinar si, ante esa situación, tenía que estar el instructor con ellos para rescatarla. Tenemos entendido que se sumergían de a dos y todavía no está claro si el instructor ya había emergido en ese momento”, agregó.

El instructor —de una escuela de buceo de Buenos Aires— aún no declaró como testigo en la causa debido a que, de comprobarse esa hipótesis —que no deja afuera al operador de la embarcación en la que llegaron al sitio de inmersión—, podría convertirse en imputado por una presunta conducta negligente.

“El grupo de buceo que se sumergió practicaba en una pileta. En esa zona no hay tanta visibilidad. Es un caso muy delicado y complejo”, consideró la fuente. “Se estudian condiciones climáticas dentro y fuera del agua. Son muchas variables. Sabemos cómo estaba afuera, queremos saber cómo estaba dentro del agua”, apuntó.

Se esperan los resultados de las medidas solicitadas por Carcano, de turno en el momento de la desaparición. Desde este miércoles, el legajo está en las manos de la fiscal María Eugenia Vottero.

En tanto, Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, brindó a este medio algunas consideraciones sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente en el Golfo Nuevo, en el parque submarino “HU SHUN YU 809.

“En ese lugar hay corrientes todo el tiempo. Había aviso de tormenta, pero por la tarde. Las condiciones a esa hora —entre las 10 y las 11— eran aceptables para que se realice la inmersión en ese punto que está habilitado por Prefectura”, señaló el prefecto. “La visibilidad era óptima, de unos 3 metros”, añadió.

“El buzo se equipa y queda neutro, es decir, no flota ni se va al fondo. Si se desvanece, una mínima corriente puede desplazar al cuerpo 10 o 15 metros. Ellos recorrieron el barco y no pudieron encontrarla”, afirmó.

“Si una persona se saca el regulador en un contexto de pánico, no puede respirar, abre la boca y el agua entra a los pulmones”, resumió.