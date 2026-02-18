Secuestraron una impresionante cantidad de motocicletas en el barrio Balcón de la ciudad

El operativo se realizó este miércoles en la capital neuquina. Intervino personal de la Comisaría Cuarta y Tránsito Municipal.

La Policía de Neuquén continúa realizando controles vehiculares en distintos puntos de la capital. En esta ocasión, el operativo tuvo lugar en el barrio Balcón de la Ciudad, donde secuestraron más de 20 rodados y labraron un importante número de actas contravencionales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Cuarta desde las 7.30 de este miércoles en la intersección de calle Soldi y Los Paraisos . Las tareas contaron además con la presencia de inspectores y motoristas de la Dirección de Tránsito Municipal.

Según informó a LM Neuquén el comisario Luis Aguirre, jefe de la Comisaría Cuarta , el control se realizó con el objetivo de fortalecer la prevención, promover el cumplimiento de la normativa vigente y reforzar la seguridad vial en la zona.

Como resultado, se procedió al secuestro de dos automóviles y 23 motocicletas por falta de documentación obligatoria para circular, ausencia de seguro, carencia de licencia de conducir y falta de elementos de seguridad. Asimismo, se labraron 26 actas contravencionales vinculadas al incumplimiento de la legislación vigente.

Operativo sin inconvenientes

Desde la Policía aclararon que no se registraron incidentes ni resistencia durante el procedimiento. “Siempre hay alguna queja del conductor porque manifiesta tener la documentación guardada o que le falta algún requisito. En el caso de hoy no hubo ningún tipo de inconveniente”, indicó Aguirre.

Consultado, el comisario afirmó que en esta oportunidad no se realizaron testeos de alcoholemia, ya que el operativo estuvo enfocado exclusivamente en el control documental y contravencional.

Una vez finalizado el operativo, el personal de Tránsito Municipal se hizo cargo del traslado de los rodados secuestrados al predio de calle San Luis.

Próximos controles vehiculares

El jefe policial adelantó que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad, definidos en función del mapa del delito y las estadísticas que surgen de las denuncias. Además, señaló que este tipo de procedimientos cumple un rol preventivo en sectores donde hay obras en construcción.

"Son barrios en crecimiento y hemos tenido casos de motocicletas que sustraen bolsas de cemento o herramientas. Estos operativos también buscan prevenir delitos contra la propiedad", explicó.

Cabe destacar que el jueves pasado, efectivos de la Comisaría 21 realizaron controles similares en los barrios Melipal, Maronese y Gastronómico UTEDYC, logrando el secuestro de una importante cantidad de rodados. En dicho operativo se logró el secuestro de 9 motocicletas y 3 automóviles.

Además, de 1 camioneta y 1 camión, en el marco de las distintas infracciones detectadas. Las tareas incluyeron la identificación de personas, verificación de documentación y controles vehiculares en puntos específicos de los barrios intervenidos.