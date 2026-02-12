Secuestraron una gran cantidad de vehículos en barrio Melipal

El procedimiento se realizó este jueves en la capital neuquina. Intervino personal de la Comisaría 21.

El operativo se desarrolló este jueves por la mañana en varios sectores de Neuquén.

La policía de la provincia de Neuquén realizó un exitoso procedimiento de control vehicular durante este jueves. Bajo el nombre de “Operativo Saturación” , efectivos de la Comisaría 21° llevaron adelante las tareas en el Barrio Melipal , Maronese y Gastronómico UTEDYC , logrando el secuestro de una importante cantidad de rodados .

Las diligencias se extendieron esta mañana desde las 10 en la capital neuquina y contaron con la colaboración de la Dirección de Tránsito Municipal. El principal objetivo fue reforzar la presencia policial en las calles de la ciudad. Luego de unas horas, alrededor de las 12, el personal dio por finalizados los trabajos.

Como resultado, se logró el secuestro de 9 motocicletas y 3 automóviles . Además, de 1 camioneta y 1 camión , en el marco de distintas infracciones detectadas. En diálogo con LM Neuquén , el Comisario Inspector Cristian Cuevas informó que todas las multas fueron hechas por carecer de distintas documentaciones vehiculares indispensables para la circulación diaria.

"Uno de los casos fue por la falta de chapa patente colocada en el vehículo. El resto fue por carecer del seguro obligatorio" aseguró Cuevas. "Uno de los casos fue por la falta de chapa patente colocada en el vehículo. El resto fue por carecer del seguro obligatorio" aseguró Cuevas.

Las tareas incluyeron la identificación de personas, verificación de documentación y controles vehiculares en puntos específicos de los barrios intervenidos.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de acciones, que buscan prevenir faltas, mejorar la seguridad vial y brindar mayor tranquilidad a los vecinos y comerciantes del sector. Al mismo tiempo, informaron que realizarán más operativos en los distintos barrios comprendidos en la jurisdicción de la Comisaría 21°

operativo saturacion nqn 2

Operativo preventivo logró recuperar un vehículo

Este mismo jueves, gracias a un patrullaje preventivo, personal de la Comisaría 16.° del barrio San Lorenzo logró recuperar un vehículo que presentaba pedido de secuestro vigente. El procedimiento se registró alrededor de las 8, en la calle Estanislao del Campo al 4900.

Durante el operativo, los efectivos detectaron un automóvil Fiat Palio rojo, con vidrios polarizados, que se encontraba en aparente estado de abandono. Tras realizar las verificaciones correspondientes, los uniformados advirtieron irregularidades en la identificación del dominio, por lo que se efectuaron consultas a los sistemas correspondientes. Las averiguaciones confirmaron que se trataba de una patente adulterada.

Finalmente, luego de mantener comunicación con el área especializada en automotores, se constató que el vehículo registraba estado registral actual robado, con un pedido de secuestro vigente, radicado en la provincia del Neuquén.

Rápidamente, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes y se solicitó la presencia de personal de Criminalística. El vehículo quedó secuestrado de manera preventiva.

recuperan vehiculo robado

Tras un operativo policial recuperaron una moto

Un operativo policial permitió recuperar una moto y un casco de seguridad de un vecino que había denunciado el hecho en la Comisaría Quinta de Centenario.

El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre, que rápidamente comenzó a trabajar en recuperar la moto tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo que informaba sobre la circulación de una moto recientemente sustraída. Los efectivos que patrullaban la zona localizaron a un sospechoso en inmediaciones de la calle Francisco Molla.

El individuo se desplazaba a bordo de una motocicleta de 150 cc, la cual coincidía con el rodado denunciado como sustraído horas antes. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se dispuso la demora del conductor y el secuestro preventivo del rodado, que fue trasladado a la unidad policial para continuar con los trámites judiciales de rigor.

Horas después, el propietario del rodado se presentó en la dependencia policial y recuperó los elementos robados.