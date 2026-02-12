Cuánto sale una cena romántica para sorprender en el Día de los Enamorados en Neuquén

Menús de tres pasos y platos especiales que van desde los 55 mil pesos a 170 mil pesos por persona. Opciones para todos los gustos.

El 14 de febrero vuelve a ser una fecha marcada en rojo en los calendarios de parejas y amantes de la buena gastronomía en Neuquén: el Día de los Enamorados se celebra con cenas especiales, menús de varios pasos, maridajes pensados para la ocasión y propuestas que combinan ambiente romántico con sabores destacados.

Con una inflación alta y una proyección de gasto promedio que ronda los $35.600 para este tipo de salidas en general, muchos restaurantes locales diseñaron alternativas para todos los gustos y presupuestos.

Una de las propuestas más comentadas para esta noche especial es la que lanzó la cervecería Antares en Neuquén. La marca reconocida por su cocina y su amplia carta de cervezas propone una cena especial con maridaje de cervezas artesanales, con un menú de tres pasos más degustación de cervezas para cada comensal. El valor publicado es de $55.000 por persona, un paquete completo que convierte la experiencia en un plan gastronómico diferente, ideal para parejas que quieran combinar sabores con estilo más informal pero con un toque gourmet.

Para esta noche especial la propuesta gastronómica estará a cargo de la chef internacional Luz Giménez con una entrada de un pincho de pollo, un plato principal de osobuco braseado y un postre de granita de frutilla y gin.

Experiencias más allá de la cena

Algunas propuestas van más allá de la simple cena romántica. Hoteles como Hilton Garden Inn ofrecen paquetes que combinan cena especial de tres pasos con alojamiento, desayuno buffet, cortesías dulces, botella de espumante y acceso a instalaciones como sauna y piscina. Estas alternativas, que incluyen varios servicios además de la cena, pueden elevar el costo total del plan transformando el Día de los Enamorados en una escapada completa de fin de semana.

Esta propuesta con 1 noche de alojamiento en habitación doble, un desayuno para dos, la cena para dos y un late check out hasta las 14 tiene un valor de 399.000 pesos.

Pero si solo se habla de la cena, en ese restaurante la propuesta arranca con una entrada de trucha laqueada, palta, ensaladita de mango, tomate reliquia y albahaca. Para el principal ofrecen ceja de ojo de bife, vegetales escalivados, gremolata fresca. También tiene una opción vegetariana.

El postre es una mousse de chocolate amargo y blanco, granola de coco, frutos rojos frescos. El menú incluye un cocktail de bienvenida, una bebida sin alcohol por persona y una botella de vino Saurus Barrel Fermented por pareja. Esta propuesta tiene un valor de 170.000 pesos por persona.

En La Yunta restaurante, ubicado en San Martín al 8500, este sábado ofrecen un menú para celebrar el amor. Tienen una entrada de milhojas de la huerta, un plato principal con salmón con salsa de 4 quesos y risotto de hongos. También se puede elegir ojo de bife con salsa de pimientos y papas cuña. Para el postre ofrecen brownie con helado y salsa de frutos rojos o flan con dulce de leche. Esta propuesta para celebrar el Día de los Enamorados tiene un valor de 80 mil pesos por persona.

En el restaurante Zh Canting de Alberdi al 126 prepararon un menú especial para San Valentín con una entrada de mix de mariscos fritos y tempura de verduras con mayonesa de soja. Para el plato principal las opciones trucha mariposa con crema de ajo y tomates confitados, acompañad de papas panadera o vacío con reducción de vino tinto, acompañado de cremoso de papas con panceta crocante. El postre es flan casero, tiramisú, ensalada de frutas. La propuesta incluye una bebida y sale 45000 pesos por persona.

Si las ganas de festejar vienen con ganas de sushi una opción es la propuesta de Sawara, en Roca al 636, donde armaron tres opciones muy tentadoras para disfrutar y compartir con la persona favorita. ‍

Las opciones de cena estarán disponibles el 13 y el 14 de febrero. Para comer en el salón ofrecen una entrada de tapeo japonés, 24 piezas de sushi para el plato principal, o dos wok yakisoba, una mousse de chocolate con corazón de frambuesas y arena de velvet, de postre. Incluye un coctel de recepción, una botella de agua por persona y una botella de vino cada dos personas. También hay un regalo sorpresa para la pareja. El valor es de 130 mil pesos por persona.

También ofrecen un take away con un combo de 24 piezas de sushi, una botella de vino y un regalo sorpresa a 150 mil pesos.

Cena con música

Si la pareja prefiere festejar su día al aire libre, inmersos en la naturaleza que brinda las cercanías del Río Limay, una opción es ir hasta la Feria El Mangrullo, en China Muerta, ubicada en el kilómetro 1247 de Plottier.

Allí la propuesta para celebrar el amor tiene dos momentos. La primera es de 11 a 14 cuando habrá una propuesta a cargo de la artista Romina Barrera para realizar un mural.

Los feriantes tienen diferentes propuestas gastronómicas caseras, como pizas, choripanes, panes caseros, humitas, y muchas cosas más.

Por la tarde arranca el festival del amor desde las 19 a las 23. A las 20 subirá al escenario Virginia Pérez, narradora feminista y a las 20.30 será el turno de Leo con poesías y Cholo con armónica.

A las 21.40 se presentará Jess Almada Música de Raíz Latinoamericana y canciones de su autoría. Y a las 22 cierra Noe Pucci con su música mestiza. Esta opción para celebrar el Día de los Enamorados al aire libre propone llevar su propias reposeras y mesita y disfrutar de los platos de los feriantes amenizados con la música en vivo.

Otra propuesta con música en vivo es la que ofrece el restaurante 827 Punto de Encuentro ubicado en Olascoaga 827 de Neuquén capital.

Allí prepararon una cena romántica con un menú especial de 3 pasos a elección: De entrada hay arrollado de pollo, tabla de fiambres o vitel toné. Como plato principal parrillada completa con guarnición, salmón al limón con mil hojas de papas o lasaña de verduras con salsa boloñesa.

Para el postre flan casero, tiramisú, tres leches, cheesecake o creme brulée. El menú incluye un vino de la Bodega Schroeder y bebida sin alcohol y cuesta 60000 pesos por persona. Habrá un show en vivo para acompañar el momento y brindis de cortesía.