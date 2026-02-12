Te puede sorprender: qué therian sos según tu signo del zodíaco

Aunque muchos siguen sin entender, la curiosidad crece. Incluso ahora se ha trasladado al mundo de la astrología y conocer qué tipo de therian sos, se ha vuelto una tendencia.

En las últimas horas surgió una mirada astrológica que se ha vuelto tendencia en las redes sociales.

Cada día, los Therians tienen mayor visibilidad tanto en canales de televisión, redes sociales y espacios públicos de todo el país. El fenómeno ha escalado a pasos agigantados. Aunque muchos siguen sin entender muy bien de qué se trata, la curiosidad crece. Incluso ahora se ha trasladado al mundo de la astrología y conocer qué tipo de therian sos según tu signo se ha vuelto una tendencia.

Sorprende a todos ver a decenas de jóvenes usando máscaras y colas de animales, además de practicar “quadrobics”, una disciplina con la que imitan movimientos de cuatro patas al desplazarse con brazos y piernas . Aunque algunos van más allá: corren, saltan y aterrizan con precisión sobre el pasto, como si replicaran el comportamiento de un animal.

En este escenario, en las últimas horas surgió una mirada astrológica que se ha vuelto tendencia en las redes sociales, donde se cruza los rasgos de cada signo con el mundo animal para descubrir afinidades, impulsos y formas de sentir que van más allá de lo racional.

¿Qué therian sos según tu signo del zodíaco?

La astrología sostiene que cada signo del zodíaco concentra una energía particular que influye en la personalidad, los impulsos y la forma de vincularse con el mundo. Tal como publican medios nacionales como TN o La Nación, en ese cruce entre astrología e identidad simbólica aparece el universo therian.

Es así que puede definirse que tipo de therian sos según tu signo:

-Aries: therian lobo. Representa liderazgo, impulso, valentía y una energía intensa que necesita acción constante.

-Tauro: therian oso. Conectado con la estabilidad, la calma, el disfrute del cuerpo y una fuerte necesidad de seguridad.

-Géminis: therian zorro. Curioso, adaptable, inteligente y con gran capacidad para moverse entre distintos mundos.

-Cáncer: therian gato. Sensible, protector, intuitivo y profundamente conectado con el hogar y los vínculos emocionales.

-Leo: therian león. Expresa orgullo, carisma, presencia fuerte y una necesidad natural de ser visto y reconocido.

-Virgo: therian ciervo. Simboliza la observación, la delicadeza, la atención al detalle y una naturaleza reservada.

-Libra: therian cisne. Asociado con la armonía, la belleza, el equilibrio emocional y las relaciones afectivas.

-Escorpio: therian serpiente. Intenso, transformador, misterioso y ligado a procesos profundos de cambio interno.

-Sagitario: therian caballo. Representa la libertad, el movimiento, la aventura y el rechazo a las ataduras.

-Capricornio: therian cabra montés. Persistente, disciplinado, resiliente y orientado a objetivos a largo plazo.

-Acuario: therian cuervo. Vinculado a la originalidad, la inteligencia, lo alternativo y una mirada distinta del mundo.

-Piscis: therian delfín. Sensible, empático, espiritual y profundamente conectado con las emociones ajenas.

¿Qué significa ser un Therian?

Se trata de una identidad interna, no un disfraz. Un Therian (abreviatura de therianthrope) es una persona que siente una identificación interna e integral con un animal no humano. Para quienes forman parte de esta comunidad, esta conexión no es un juego ni una elección voluntaria. Se percibe en un plano espiritual, psicológico o neurológico.

Los Therians sostienen que su “esencia” o alma tiene características animales, describiendo su identidad como la de un animal atrapado en un cuerpo humano.

El animal específico con el que se identifican se denomina teriotipo (o theriotype). Los más comunes suelen ser lobos y felinos, aunque el espectro abarca desde reptiles hasta aves. Y según afirman, son conscientes de su cuerpo humano físico; no sufren alucinaciones clínicas de transformación física, sino que experimentan una identidad animal a nivel interno.

No se trata de una creencia literal de transformación física, sino de una identificación simbólica o psicológica que puede influir en la forma de sentir, pensar y actuar. Para muchas personas, esta vivencia está ligada al autoconocimiento, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza.