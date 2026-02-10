Fenómeno Therian: denuncian que un grupo de adolescentes mordió a una joven en la vía pública

La víctima tiene 14 años y el hecho ocurrió cerca de su colegio. La madre relató que los agresores usaban máscaras de animales y actuaban en grupo.

Un episodio ocurrido en la vía pública y protagonizado por un grupo de adolescentes generó preocupación y abrió un debate social tras el testimonio de una madre que denunció que su hija, de 14 años, fue mordida en el tobillo cuando regresaba del colegio. El hecho se produjo en las inmediaciones del colegio Sarmiento, en una zona cercana a una pescadería, y fue atribuido a jóvenes que se identifican como “therians”.

Según el relato brindado por la mujer en una entrevista radial, la adolescente fue interceptada por un grupo de entre tres y cuatro jóvenes que llevaban máscaras con apariencia de perro o lobo. En un primer momento, la víctima interpretó la situación como una broma : los adolescentes la rodearon, la olfatearon y comenzaron a seguirla, mientras ella se reía, creyendo que se trataba de un juego.

Sin embargo, la situación cambió cuando uno de ellos la mordió en el tobillo . La joven llevaba una pulsera en esa zona y sintió claramente el dolor de la mordida, lo que le hizo comprender que no se trataba de una broma. Asustada , intentó defenderse y logró escapar corriendo del lugar. “Ahí se dio cuenta de que no estaban jugando”, explicó su madre.

La adolescente no pudo identificar a los agresores, ya que no llegó a verles el rostro debido a las máscaras y al temor que le generó el episodio. Según indicó la mujer, los jóvenes tendrían una edad similar a la de su hija. Si bien no se informó la existencia de lesiones de gravedad, la experiencia tuvo un fuerte impacto emocional: durante varios días, la joven manifestó miedo y pidió que la acompañaran al colegio, aunque inicialmente no explicó lo sucedido.

La madre señaló que su hija recién pudo contarle lo ocurrido tiempo después, cuando comenzaron a circular noticias sobre personas que se autoperciben como animales. Fue entonces cuando la adolescente vinculó aquel episodio con esta subcultura y comprendió lo que había sucedido. “Ella pensó que estaban disfrazados y bromeando, nunca imaginó algo así”, relató.

Qué es la subcultura “therian”

El término “therian” hace referencia a personas que se identifican interna o espiritualmente como un animal, real o extinto. Quienes forman parte de esta comunidad sostienen que no se trata de un juego ni de una actividad recreativa, sino de una vivencia ligada a la identidad personal.

Dentro de este grupo se habla de “shifts”, momentos en los que la persona siente que su comportamiento o reacciones se asemejan más a las del animal con el que se identifica que a las de un ser humano. Estos episodios pueden ser emocionales, mentales o conductuales.

Therians

Si bien integrantes de la comunidad remarcan que no todos los therians expresan estas conductas de manera visible ni agresiva, el episodio denunciado encendió alertas sobre los límites de estas prácticas cuando se desarrollan en espacios públicos y afectan a terceros.

El caso generó una fuerte repercusión y reabrió el debate sobre la convivencia social, la protección de menores y la responsabilidad frente a comportamientos que derivan en situaciones de violencia. Mientras tanto, la familia de la joven continúa procesando lo ocurrido y reclama mayor atención sobre este tipo de episodios.