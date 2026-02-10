Tras la polémica con Lavagna, el INDEC difundió la inflación de enero: fue de 2,9%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer, este martes, de cuánto fue el aumento del Índice de Precios al Consumidor en el primer mes del año.

Después de la polémica por la marcha atrás con el cambio de metodología y consecuente renuncia de Marco Lavagna, se conoció este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de enero que fue del 2,9 por ciento. De esta forma, el dato interanual (de enero a enero) es de 32,4 %.

De acuerdo con el organismo oficial, la división que presentó la mayor alza mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas , con un aumento del 4,7% , seguida por Restaurantes y hoteles , que registró una suba del 4,1% durante el primer mes del año.

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 2,9% en enero de 2026 respecto de diciembre y 32,4% interanual https://t.co/YCHmuRuwYQ pic.twitter.com/5uFH5LvkLn

En el análisis por regiones, el INDEC indicó que el Noreste argentino fue el área con la mayor variación mensual , al alcanzar un incremento del 3,8% en enero de 2026.

En paralelo, el organismo difundió datos sectoriales correspondientes a la actividad pesquera. Según el informe, la pesca creció un 4% interanual en diciembre de 2025, aunque registró una caída del 6,2% en comparación con noviembre. En el acumulado de 2025, el sector mostró una baja del 9,5%.

Embed #DatoINDEC

La pesca creció 4% interanual en diciembre de 2025 y cayó 6,2% respecto del mes previo. En 2025 acumuló una baja de 9,5% https://t.co/CzOCX08KvS pic.twitter.com/0q0bkDAnln — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 10, 2026

En ese marco, la región Patagónica —que incluye a Río Negro y Neuquén— registró en enero una suba mensual del 2,9%, en línea con el promedio nacional. Sin embargo, en la comparación interanual mostró el mayor incremento del país, con una inflación del 33,4%, según los datos del organismo estadístico.

Dentro de la Patagonia, los principales aumentos mensuales se observaron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,4%, seguida por Comunicación (3,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%) y Transporte (2,7%). Estos rubros fueron los que más incidieron en el resultado general de la región.

INFORME INDEC ENERO 2026 El informe completo publicado por el INDEC.

A nivel interanual, el informe del INDEC señaló fuertes incrementos en divisiones sensibles para los hogares patagónicos, como Educación, que acumuló una suba del 82,5%, Vivienda y servicios básicos (59,5%) y Transporte (38,2%). En el caso de los alimentos, la variación interanual alcanzó el 30% en la región.

Según el organismo, la mayor incidencia en la inflación mensual patagónica estuvo explicada por los aumentos en carnes y derivados y en verduras, tubérculos y legumbres, productos que registraron subas significativas durante el mes y tuvieron un peso determinante en el índice regional.

El cambio de metodología que no fue

El instituto estadístico nacional tenía previsto comenzar a implementar, este mes de enero, una nueva metodología de medición para definir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno nacional decidió postergar por tiempo indeterminado (probablemente nunca se aplique) esta determinación.

La canasta que venía desarrollando el INDEC y que proyectaba implementar, está basada en datos de consumo de 2017 y 2018, ponderando en mayor medida a los servicios públicos. El actual sistema de medición, en cambio, rige desde el 2004 y contempla como hábito de consumo, por ejemplo, los precios de alquileres de películas en videoclubs.

AM Marco Lavagna director del Indec (3).JPG Agustin Martinez

Con el anuncio del cambio hecho en octubre, y ante la frustración de la marcha atrás determinada por Caputo y Milei, Marco Lavagna presentó su renuncia al organismo al que le había devuelto la credibilidad luego de la intervención de Guillermo Moreno en sus años de secretario de Comercio.

Febrero arrancó con alimentos al alza

Durante la primera semana de febrero el precio de los alimentos tuvo un fuerte salto, de acuerdo con mediciones hechas por consultora privadas. El movimiento podría repercutir en niveles de inflación para el segundo mes, también en niveles del 2%.

La consultora LCG registró un fuerte incremento intrasemana del 2,5%, que es la suba más alta desde enero de 2025 para un período de siete días. La suba puede reflejar un reacomodamiento de precios de parte de las empresas proveedoras.

LCG-FEB-1RA-SEMANA

Es de recordar que LCG mide 8000 precios de 5 cadenas de supermercados a nivel nacional, mediante tecnología scraping (captura de datos publicas en internet).

En canal del supermercadismo tiene límites, ya que del total del consumo retail el 70% se lleva a cabo en comercios de cercanía, y autoservicios chinos, que no publican precios en portales.

El informe de la primera semana marca que el incremento del 2,5% de la primera semana de febrero se produce tras 10 semanas seguidas de subas por debajo del 1%.

Lo que más subieron fueron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con el 7,5%; y los panificados, con el 6 %. Un peldaño abajo quedaron los lácteos con el 2,5%. Estos rubros ponderan más que otros en la estructura del índice y por eso el resultado final fue un incremento por encima de lo normal hasta ahora.

Las proyecciones para 2026

El Bank of America elevó su pronóstico para la inflación en 2026 hasta el 20% anual porque sostiene que la acumulación acelerada de reservas del Banco Central podría extender el proceso de desinflación.

Aunque el banco sostiene que la acumulación de reservas genera un ritmo más lento en la baja inflacionaria, mantiene una perspectiva favorable sobre la estabilidad cambiaria. Sus analistas destacaron que el tipo de cambio real se fortalece en el entorno actual y por eso la entidad está posicionándose en instrumentos que siguen el índice CER.

La entidad compró el Boncer 2027, que ajusta por inflación mediante CER, a $ 212 por cada 100 nominales. Ese precio implica un rendimiento real del 9,6%, que subió por ajustes estacionales y baja liquidez en el Tesoro. Los bonos nominales como el Bonte 2030 perdieron atractivo, por lo que el banco liquidó esas tenencias para migrar hacia títulos ajustados por CER.

Banco Central Argentina. Banco Central de la República Argentina.

Expertos del banco explicaron que la demanda estacional de dinero entre diciembre y febrero, junto con renovaciones de deuda en un contexto de pagos externos elevados, impulsaron las tasas reales al alza.

Otros pronósticos de mercado confirman la idea del banco de que la acumulación de reservas está frenando la desinflación, aunque sin descarrilarla. Por ejemplo el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipó una inflación anual del 22,5%, por encima del 20% que estimó el BCRA.

Entre los riesgos que ve el Bank of America en el escenario actual están una depreciación abrupta del peso, retrasos en las reformas laborales y una mayor aversión global al riesgo, aunque sostiene que el proceso estructural actual genera un tipo de cambio más resistente que en ciclos pasados.

Por su parte, el JP Morgan, que está comprando letras del Tesoro a tasa fija corta como las Lecap, estima que la banda superior del dólar será de $ 1.900 a $ 2.000 en 2026 y que el BCRA sumará US$ 6.000 millones en reservas este año.

Otras proyecciones recientes de Wall Street sostienen que hay una desinflación persistente pero moderada, en un escenario en que el Gobierno busca tasas más bajas y plazos largos para renovar US$ 18.000 millones de deuda este año.

La inflación de 2025 en Argentina

En el 2025, la inflación en Argentina fue de 31,5%, el más bajo en ocho años (24,8% en 2017). Sin embargo, el proceso de desinflación se frenó en mayo y comenzó un periodo de ocho meses sin bajar, hasta alcanzar uno de los registros más altos del año en diciembre.

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante en el último mes del año pasado.

indec inflacion

En Neuquén, el dato anualizado dio 38,5%, sensiblemente más arriba que el promedio nacional (7%). Sin embargo, en las últimas dos mediciones, se ubicó por debajo de esa ponderación.

Según el reporte oficial de Estadísticas y Censos de la Provincia, la inflación de diciembre fue impulsada por las divisiones: Transporte (5,5%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,2%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,8%).

A su vez, las variaciones mensuales más bajas se registraron en las divisiones Prendas de vestir y calzado (0,1%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%).