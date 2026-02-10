Un militar argentino fue detenido por intentar cruzar a Chile con dos proyectiles de mortero

El Gobierno de Chile confirmó esta detención. El sargento está acusado de contrabando y tenencia ilegal de explosivos.

Horas de tensión vivió un sargento del Ejército Argentino, al ser detenido en Chile luego de intentar ingresar al país con dos proyectiles de mortero ocultos en su auto. El hombre, identificado como C.D.M de 39 años, fue sorprendido en el paso fronterizo Los Libertadores, en la Región de Valparaíso . El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 7:30 horas durante un control de rutina realizado por personal del Servicio Nacional de Aduanas chileno.

Al revisar el baúl, los funcionarios encontraron una caja metálica verde con la leyenda "100 cartuchos calibre 12.7 mm, eslabonados 4M8 1M20 LCT300-83". Sin embargo, al inspeccionar su contenido, se toparon con dos proyectiles de mortero, lo que generó inmediata alarma por tratarse de contrabando de munición de uso estrictamente militar .

Un perro detector alertó sobre la presencia de un objeto sospechoso en el baúl . Según reveló el sargento, el traslado de la caja y las respectivas municiones habría sido accidental. Sin embargo, las autoridades chilenas tasaron el armamento en torno a los 272.000 pesos chilenos en valor de mercado.

Tras el hallazgo, el argentino fue detenido de inmediato y se dio intervención a Carabineros, cuyos efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) procedieron al secuestro de la evidencia y a la realización de los peritajes correspondientes.

La jueza a cargo decretó como única medida cautelar la firma bimensual en la fiscalía de Los Andes, y además fijó un plazo de investigación de hasta seis meses para esclarecer el caso.

El suboficial fue formalizado por los delitos de contrabando de material bélico y tenencia ilegal de explosivos. Según las autoridades chilenas, el contrabando de armas entre ambos países es frecuente, aunque lo llamativo es que el caso haya involucrado a personal militar activo.

Llevaban más de 100 celulares de contrabando en un auto: el curioso lugar donde los ocultaban

Un impactante operativo tuvo lugar este martes por la tarde en la provincia de Entre Ríos. Efectivos policiales detuvieron la marcha de un auto ocupado por dos mujeres y descubrieron que llevaban un impactante botín de contrabando.

La Policía logró detectar que el Volkswagen Taos ocupado por dos mujeres, de 54 y 22 años de edad, el cual presentaba del lado del conductor una tapa mal colocada. Según revelaron a los agentes, volvían de un viaje en Paraguay y se dirigían a la ciudad de Mercedes en provincia de Buenos Aires, su ciudad de origen.

Tras detectar esta irregularidad en el vehículo, se llevó a cabo un control y, al revisar en aquel sector, se logró encontrar celulares ocultos, motivo por el cual se dio intervención al Juzgado Federal de Concordia. Más de 100 celulares fueron secuestrados por los efectivos.

Cuando lograron encontrar los primeros celulares, se alertó a las autoridades y el Juzgado Federal de Concordia ordenó la requisa del vehículo.

Con la autorización judicial correspondiente, se procedió a la requisa completa del vehículo, constatándose que también se transportaban teléfonos celulares escondidos en el compartimiento del motor y otra cantidad importante escondidos en los paneles laterales del baúl.