Una banda contrabandeaba autos de lujo que aparecen en videos de L-Gante, La Joaqui y la China Suárez

Manejaban millones de dólares en distintas monedas y armas. Los detalles sobre la advertencia que dio inicio a la investigación.

Una serie de allanamientos revelaron una banda de contrabando de autos de lujo , que manejaba millones de dólares en distintas monedas y armas. Su funcionamiento se habría extendido desde 2023. Los vehículos aparecieron en videoclips de conocidos artistas.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, la investigación se inició tras una advertencia emitida por la Aduana de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. La señal dio cuenta de un posible ingreso irregular al país, bajo el régimen de turismo, de vehículos extranjeros como Chevrolet Camaro y Ford Mustang, presuntamente destinados al uso de ciudadanos argentinos.

El alerta motivó la intervención de la Dirección Regional Aduanera Noreste, que instruyó a sus áreas de investigación a profundizar el análisis de los movimientos y la documentación aduanera.

contrabando autos de lujo

El resultado de ese primer análisis permitió identificar indicios de una maniobra engañosa dirigida a burlar los controles del régimen de circulación de vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Así, se formuló la denuncia ante la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, a cargo de Marcelo Bernachea, quien dispuso la continuidad de las averiguaciones.

A partir de ese momento, se desplegaron tareas conjuntas entre la Dirección General de Aduanas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que lograron identificar a los presuntos responsables, los lugares donde se guardaban los autos y el destino que se les daba en eventos y producciones audiovisuales.

Los lujosos autos y los millones de pesos secuestrados

El procedimiento culminó con una serie de allanamientos simultáneos en cinco domicilios del AMBA, autorizados por el Juzgado Federal de Puerto Iguazú. Participaron agentes de la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva (DGI), la División Coordinación Contra el Trabajo Ilegal y Seguridad Social, personal de la Dirección Nacional de Migraciones y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención permitió el secuestro de dos automóviles Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, todos con matrícula paraguaya, así como una Toyota SW4 registrada en Argentina. Los investigadores estiman que el valor de los vehículos supera los 500 millones de pesos, una suma que los coloca en el tope de la gama de autos incautados en estos operativos.

contrabando autos de lujo (3)

Además, se incautaron 30 millones de pesos en efectivo, 20.000 dólares estadounidenses y 1.300 dólares presuntamente falsos, junto a una arma de fuego calibre 9 mm sin documentación respaldatoria.

Durante los allanamientos también se encontraron cédulas de identificación vehicular, agendas y otra documentación relevante para la causa. Dos personas fueron detenidas y alojadas en carácter de incomunicados, a disposición del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

Los autos traficados aparecieron en videoclips

Las fuentes consultadas por Infobae confirmaron que ambos detenidos son ciudadanos argentinos y mantenían un perfil muy visible en redes sociales, donde exhibían los autos de lujo en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para distintas producciones.

autos de lujo

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios. Uno de los detenidos alegó ser titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

contrabando autos de lujo (2)

El esquema desarticulado por la Justicia Federal podría encuadrarse en el delito de contrabando agravado, previsto en el artículo 865 del Código Aduanero, que prevé penas de hasta 10 años de prisión para los responsables.

Los especialistas de la Dirección General de Aduanas indicaron que la operatoria habría comenzado al menos un año atrás y se extendió a través de un circuito de alquiler de autos de lujo, con vehículos formalmente radicados en el Paraguay, pero con destino final en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.