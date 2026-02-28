250 policías garantizarán la seguridad durante el UPD en Neuquén

Iniciaron los patrullajes preventivos de cara al domingo a las 21. Recomiendan a los padres mantener charlas con sus hijos para prevenir incidentes.

Los operativos de la Policia por los festejos del UPD seran en el Paseo Jaime de Nevares, en Plaza de las Banderas y el centro.

En vísperas de los tradicionales festejos del Último Primer Día (UPD) , donde jóvenes quieren celebrar junto a sus compañeros y compañeras de la escuela, la Policía de Neuquén también se prepara para garantizar la seguridad. Este año estarán afectados a los operativos unos 250 efectivos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, Centenario y Plottier.

"Ya estamos haciendo patrullajes preventivos" , comentó este sábado a LM Neuquén, Gustavo Pizarro, subdirector de Seguridad de la Zona Oeste , al tiempo que precisó que el domingo 1ª de marzo desde las nueve de la noche comenzará el operativo por el UPD propiamente dicho.

En cuanto a Neuquén, la intervención será en la Isla 132 , en el Paseo Jaime de Nevares , en la zona de Plaza de las Banderas y el centro . Por su parte, en Centenario , se apostarán en la calle Belgrano, donde está el canal y en la plaza San Martín, mientras que, en Plottier , habrá efectivos en la Plaza céntrica y en el paseo peatonal a la altura de la pista de atletismo.

Cómo serán los operativos de la Policía por el UPD

"Vamos a estar hasta la hora que sea necesaria, teóricamente hasta las 7 de la mañana, horario de ingreso a la escuela, pero en su gran mayoría, las escuelas empiezan con medidas de fuerza así que vamos a tratar de que los chicos entiendan que ya es hora de irse a su casa y el que no, le toca ir a la escuela", explicó el comisario Pizarro.

El UPD es impulsado por adolescentes que inician quinto año en los CPEM o sexto año en las EPET, y así encaran el último año de educación secundaria. Por este motivo, los operativos de prevención de incidentes deben respetar sus derechos como menores de edad.

"Nosotros no podemos obligarlos a que se retiren de un lugar tampoco podemos revisar elementos personales, los vamos a invitar a que entiendan que es hora que desalojen los lugares que están ocupando", comentó el funcionario sobre el objetivo de los trabajos.

UPD policia

Recomendaciones para el Último Primer Día de clases

Para los preparativos, las fuerzas de seguridad toman en cuenta lo acontecido en años anteriores, como el 2024, cuando el ritual de los adolescentes tuvo graves consecuencias por tomar alcohol la noche previa: un chico sufrió un coma alcohólico y un profesor con un botellazo. Anteriormente, en 2023, todo terminó en un gran desastre, peleas y móviles policiales apedreados en la Isla 132.

Si bien en 2025 no se registraron graves incidentes, la Policía contempla poder difundir recomendaciones que permitan continuar en esa línea. "La idea es que los papas hablen con los chicos y que lo tomen como un festejo", remarco Pizarro y agrego: "la idea es que se encuentren con los compañeros del año pasado y todas esas celebraciones se desarrollen en paz, por eso recomendar que lo tomen como un festejo y no que tengamos que lamentar situaciones que ninguno quiere".

En este sentido, Pizarro recalco: "si ocurren incidentes, la policía va a actuar, en el área Confluencia hay entre 250 y 260 efectivos". Además, los operativos de Neuquén capital contaran con la colaboración del personal del SIEN, personal de División Transito y de Tránsito municipal, para realizar el operativo de control vehicular incluido el testeo de alcoholemia. De la misma manera, está previsto en Centenario y Plottier.

operativo upd policia (1).jpg

"Siempre participa alguien que es mayor porque quiere ver cómo es el UPD, por eso hacemos control vehicular y moto", advierte el comisario. Para las jornadas de 2025 esperan gran cantidad de participantes, pero no es posible precisar cuántos adolescentes habrá. "Es relativo, el año pasado fueron entre 50 y 100 mil chicos, pero no lo podemos determinar, en la Isla 132 no había casi nadie, se fueron al paseo Jaime de Nevares".

Ya sea la Plaza de las Banderas, o el centro, o uno de los otros puntos donde elijan celebrar el UPD, el comisario aseguro que los jóvenes estarán protegidos y repitió el pedido a los padres para que tomen los recaudos y charlas necesarias.