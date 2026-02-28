Ruta 5: violento vuelco de una camioneta, que terminó cayendo por un barranco

Personal del hospital de Rincón de los Sauces atendió a un hombre herido tras el siniestro. El hecho ocurrió este viernes por la noche en la zona Carranza.

Este viernes por la noche la Ruta 5 en la zona Carranza fue escenario de un vuelco protagonizado por una camioneta de una empresa de transporte de combustibles. Hasta el momento, se informó sobre una sola persona que resultó lesionada y fue atendida por personal e salud del hospital de Rincón de los Sauces.

El hecho fue informado por la Central 16 de los Bomberos Voluntarios de Rincón alrededor de las 8 de la mañana de este sábado. En el lugar también trabajó Policía de Neuquén. Bomberos compartió imágenes nocturnas de la destrucción de la camioneta blanca. A pesar de la oscuridad, se puede apreciar que el rodado quedó gravemente dañado, ruedas para arriba, encajado en la meseta.

"La intervención por el siniestro vial fue a las 22:20, se recibe un llamado desde el hospital alertando sobre un autovuelco ocurrido en Ruta 5, zona Carranza . De inmediato sale una dotación a cargo de la Sargento García Marcela.", relataron desde una publicación en el Facebook de la asociación.

vuelco ruta 5 rincon de los sauces (2)

Al arribar al lugar, constataron la presencia de personal del hospital de Rincón, quienes ya se encontraban asistiendo a la víctima, un muchacho joven que presentaba lesiones como consecuencia del siniestro. "Se procede a asegurar la escena y se aguarda la llegada del personal policial para realizar la correspondiente entrega del lugar" señalaron.

Además, también indicaron que realizadas las tareas, se recaban los datos pertinentes y la dotación retorna a central. De momento se desconoce las causas y motivos que suscitaron el accidente de tránsito pero no habría habido terceros involucrados.

Impactante vuelco en la Ruta de los Siete lagos: una camioneta terminó dada vuelta

Un impactante siniestro vial se registró este viernes por la tarde en la Ruta 40, en el tramo definido como la Ruta de los Siete Lagos, en la zona del mirador del Pil Pil. Una camioneta Ford F100 volcó violentamente, chocó contra otro auto y quedó dada vuelta.

“A las 14 horas, se tuvo conocimiento de un siniestro vial . El incidente involucró a una camioneta Ford blanca que perdió el control, provocando un vuelco, y luego rozando un segundo vehículo. Solo se produjeron daños materiales”, relató a LM Neuquén la subcomisario Ester Vallejo.

El siniestro vial tuvo lugar a 10 km de San Martín de Los Andes, en dirección hacia Villa La Angostura, específicamente en el kilómetro 2101, en la entrada del mirador Pil Pil. Fue a menos de un kilómetro del empalme con la Ruta Provincial 19, acceso al cerro Chapelco. Se trata de un sector de intenso tránsito turístico y vehicular.

vuelco pil pil Gentileza Lacar Digital

La subcomisario señaló que “los ocupantes de la Ford fueron trasladados al hospital de forma preventiva por el SIEN, pero fueron dados de alta a los pocos minutos ya que no presentaban lesiones”. Vallejos resaltó que “no hubo lesionados ni heridos en el siniestro”.

Si bien no está confirmada la causa del siniestro, la hipótesis más fuerte apunta a que el conductor del rodado habría perdido el control tras morder la banquina. Luego de esto impactó contra un automóvil Toyota Corolla y posteriormente volcó sobre la calzada.

Producto de la violencia del impacto, la F100 terminó completamente dada vuelta, mientras que las herramientas de trabajo y la motocicleta que transportaba quedaron tiradas sobre la ruta. Tras el siniestro se desplegó un importante operativo con la participación de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal del Parque Nacional Lanín. Además de los automovilistas que colaboraron en la asistencia inicial.