Ruta 237: un hombre perdió el control, despistó y volcó en Piedra del Águila

El hombre viajaba solo y cayó por un leve barranco junto a la calzada por razones que son materia de investigación.

Un hombre sufrió un fuerte vuelco tras perder el control de su auto y salirse de la Ruta 237 cuando pasaba en viaje por Piedra del Águila. El conductor fue asistido y trasladado por una ambulancia.

Según informaron Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila, el vuelco se registró el jueves pasado el mediodía, a la altura del kilómetro 1474 de la ruta nacional, en inmediaciones de la localidad. El único protagonista fue un hombre que viajaba al volante de un Renault Clio color gris , quien perdió el control del rodado por motivos que se desconocen.

Al arribar, el personal constató que el conductor había perdido el control, despistando hacia la banquina y saliendo de la cinta asfáltica. El Clio quedó a unos 30 metros del asfalto, tras caer por una pendiente junto al camino, para detenerse en medio de la vegetación.

hospital-aguila.jpg Hospital de Piedra del Águila

A raíz del impacto, se produjo la activación de los airbags, lo que protegió al conductor de lesiones más graves.

En el lugar se hicieron presentes tras anoticiarse el cuerpo de Bomberos, personal de Tránsito de la Policía y de Emergencias, quienes trasladaron al hombre al hospital local para ser revisado más exhaustivamente. No obstante, se supo que estaría fuera de peligro y se esperaba que recibiera el alta a la brevedad.

En el lugar se practicaron las pericias correspondientes, se despejó la calzada de restos de carrocería y, alrededor de las 13:30, el operativo se dio por finalizado.

El vehículo sufrió importantes daños.

Desbarranco y vuelco en la Avenida Mosconi

Un fuerte accidente ocurrió durante la tarde de este jueves en la avenida Mosconi, en Neuquén capital, a metros de la intersección con calle Bahía Blanca. Según informó la Policía, si bien el golpe no fue tan fuerte, el conductor estaba inconsciente al momento de llegar la Policía.

La comisario Andrea Solano explicó a LM Neuquén que el accidente se habría dado cerca de las 14:30, tras un movimiento súbito del vehículo hacia la banquina, mientras iba en sentido a Cipolletti. El auto retomó la calzada e inmediatamente volvió a despistar e impactar contra un pequeño árbol. Luego, por la inercia, volcó.

El auto quedó dado vuelta y apoyado contra una de las mamparas de chapa que fueron instaladas a lo largo de la traza mientras se desarrolla la megaobra de ensanchamiento de la avenida.

vuelco mosconi

Luego de la primera intervención, los efectivos estimaron que el vehículo no iba rápido. Según explicó Solano, no hubo marcas de frenado que denotaran alta velocidad en el manejo. Además, dado que el accidente se produjo en horario pico, "por la afluencia vehicular del momento", la mayoría de los autos en esa zona no pueden ir a altas velocidades.

Además esos dos factores, los daños en el vehículo no eran indicativos de un impacto importante.

Según detalló Solano, la dinámica del accidente ya daba indicios de que le habría pasado algo al conductor, ya que no hubo otros vehículos involucrados. El conductor, un hombre mayor de edad, fue hallado inconsciente por la Policía. "Fue recuperando la consciencia en lo que llegaba la ambulancia y, finalmente, fue trasladado despierto", dijo Solano.

El hombre no tenía heridas de gravedad visibles y fue trasladado en una ambulancia del SIEN al hospital Castro Rendón.