Aprobado: los comerciantes de la Avenida Mosconi no pagarán impuestos durante la obra

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó en la última sesión una ordenanza por la que eximió del pago de licencia comercial a los comerciantes afectados por la obra de la Avenida Mosconi . No pagarán tasas mientras continúen los trabajos.

El proyecto había sido elevado por el Ejecutivo municipal y se trató este jueves sobre tablas. De esta forma los comerciantes de esa zona de la ciudad no tendrán la obligación de pagar la licencia comercial.

"Fueron votados sobre tablas de manera favorable, diversos proyectos enviados al cuerpo por el Ejecutivo Municipal, entre los que se destacan la eximición del pago de licencia comercial, durante el periodo de ejecución de la obra en la nueva Avenida Mosconi, a los comercios frentistas afectados por la misma y la eliminación de variadas tasas municipales", indicaron en un comunicado de prensa del Concejo Deliberante.

sesión concejo deliberante de Neuquén

También sobre tablas, fueron aprobadas diversas iniciativas referidas al proceso de regularización dominial que viene realizando el Ejecutivo Municipal, entre los que destaca un proyecto referido a la regularización de un inmueble destinado a la construcción del edificio de la EPET Nº 27.

En el mismo punto, los concejales aprobaron declarar de interés municipal la 7º edición de la Fiesta Provincial del Río Neuquén a realizarse el próximo 28 de febrero del corriente año en el barrio Provincias Unidas y el 120º aniversario de la creación del Primer Concejo Municipal de la ciudad.

Luego, fueron leídos los asuntos y peticiones particulares ingresadas y los destinos de comisión de los proyectos presentados por los distintos bloques políticos. Finalmente, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero convocó a las y los ediles para el próximo 12 de marzo a fin de realizar la tercera Sesión Ordinaria.

sesión concejo deliberante de Neuquén

Avances en la obra de la Avenida Mosconi

A días del inicio de los trabajos, el paisaje de la Avenida Mosconi entre Chubut y Don Bosco cambió por completo. Además de la presencia de máquinas trabajando, el histórico terraplén que marcaba una frontera física entre el alto y el bajo de la ciudad ya alcanzó el nivel de las calles colectoras, y se espera que en dos semanas quede intervenida toda la primera etapa de una obra histórica para Neuquén capital. Esta semana se podría licitar otra etapa de la Avenida, en la zona de los puentes carreteros.

El martes pasado, el intendente Mariano Gaido y parte de su equipo recorrieron la zona para supervisar los avances de obra. "Ya tenemos intervenidos 700 metros de los 2,200, que es este primer sector, y en dos semanas más ya vamos a tener definida la zona con los cercos delimitados entre Linares y Gatica", dijo el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (21) Claudio Espinoza

Según detalló, la obra avanza sin complicaciones. "La primera tarea fue pasar un georradar para verificar todas las interferencias que teníamos declaradas por los distintos prestadores y ahora estamos ya avanzando. en en las máquinas", dijo y agregó que ahora comenzaron a remover todo el material que estaba sobre la Mosconi y que será reutilizado en loteos y en otras obra en marcha en la ciudad, e incluso en la misma avenida una vez que inicien las terminaciones del proyecto.

"La historia nos pedía hace más de 50 años que necesitábamos intervenir esta avenida. Una avenida que cuando llegaban las lluvias y llegan de las lluvias en la ciudad Neuquén, caso 2010 y 2016, sucedían catástrofes en la ciudad", aseguró el intendente Mariano Gaido durante la recorrida. "No podíamos permitir la ciudad de Neuquén siga teniendo estos inconvenientes", agregó.