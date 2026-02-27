Desgarradora escena en Valentina norte: una yegua intentó parir en plena calle y murió junto a su potrillo

Una vecina del loteo Don Vicente relató el dramático hallazgo frente a una vivienda. Los vecinos apuntan contra los dueños de animales sueltos y piden justicia.

Una escena desgarradora conmocionó este viernes a vecinos de Valentina Norte Rural . Una yegua y su potrillo aparecieron muertos en plena calle, frente a viviendas del loteo Don Vicente. Reclaman más control sobre los animales sueltos.

El hecho fue relatado por Carolina Fuenzalida, referente del sector, quien apuntó contra la falta de control sobre animales sueltos y denunció posibles situaciones de maltrato.

“Nos encontramos con la yegua recién parida e incluso con su potrillito sin salir prácticamente… los dos muertos”, describió con angustia. Según reconstruyeron los vecinos, la situación se habría producido durante la madrugada, ya que fueron personas que salían temprano a trabajar quienes se toparon con la escena.

En un primer momento, pensaron que el animal estaba pariendo y que necesitaba asistencia. “Dijimos ‘alguien tiene que ir a ayudar a este animal’, pero cuando nos acercamos nos dimos cuenta de que estaba muerta”, contó en declaraciones a LU5.

Valentina norte - mujer muerta canal (16) Claudio Espinoza

Fuenzalida explicó que la presencia de caballos sueltos en la zona es habitual, al igual que vacas y toros. “No solamente caballos, sino vacas, toros, muchos animales sueltos”, afirmó. Y agregó que se trata de un problema reiterado que afecta a todo el sector.

Valentina Norte Rural es uno de los barrios más extensos de la ciudad y tiene características de zona rural. Dentro de ese entramado se encuentra el loteo Don Vicente, un barrio abierto con accesos que, según explicó la referente, facilitan el ingreso de animales.

“Ya no sabemos qué más hacer para que no entren. En algún momento pusimos un portón, pero el camión de residuos lo tiró y nos quedamos sin nada”, señaló.

La vecina fue contundente al referirse a la responsabilidad de los propietarios. “Estamos hablando de todo tipo de maltrato. Ya tenerlos sueltos, no darles la alimentación que corresponde, no asistirlos de la manera que corresponde es maltrato animal”, expresó.

yegua muerta

Además del sufrimiento animal, advirtió que se trata de un riesgo para la comunidad. “Es un peligro para la sociedad. A veces andan en manadas, salen corriendo, hay niños jugando. Puede pasar una tragedia”, alertó.

Según relató, existiría un nombre señalado como presunto dueño de los animales y ya se habrían realizado denuncias en otras oportunidades, aunque -según dijo- no hubo respuestas concretas. Incluso mencionó que en una ocasión, ante un llamado a la Policía Montada, la respuesta fue que si los animales no estaban marcados, cualquiera podría llevárselos alegando propiedad.

Intervención policial y denuncia en Fiscalía

Tras el hallazgo, vecinos se acercaron a realizar la denuncia correspondiente. “Tengo noción de que una de las vecinas fue hasta la Fiscalía”, indicó Fuenzalida, quien remarcó que el hecho podría encuadrarse en la Ley de Maltrato Animal.

La jurisdicción corresponde a la Comisaría 12°, ubicada en el límite del sector, aunque la referente señaló que el área es amplia y cuenta con pocos móviles y personal. “Uno se queja de que la policía no llega, pero tampoco tienen superpoderes. Son pocos para muchos barrios”, reconoció.

El momento más doloroso del relato llegó cuando recordó la imagen de la yegua. “Si esos animales hubiesen estado en su corral, en el lugar donde tienen que estar a cargo del dueño, quizás hubiesen sido dos vidas que se podrían haber salvado”, lamentó.

También aseguró que no es la primera vez que observan animales en malas condiciones. “Hay animales muy flacos, muy maltratados”, describió.

“Somos ciudadanos, pagamos impuestos como corresponde, y siempre quedamos como el último orejón del tarro”, concluyó Fuenzalida.