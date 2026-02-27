Avenida Mosconi: suman otro tramo de trabajo entre Gatica y Don Bosco

La obra de la gran Avenida Moscon i sigue avanzando sin pausa y desde este mediodía se incorporó un nuevo tramo a la interrupción del tránsito en pleno centro de Neuquén . Se trata del sector comprendido entre las calles Don Bosco y Gatica , que se suma al ya vigente entre Chubut y Don Bosco.

De esta manera, el tramo total intervenido quedará extendido desde Chubut hasta Gatica, con los siguientes cruces habilitados: Chubut, Olascoaga, Don Bosco, Chaneton y Gatica. Con esta nueva ampliación de la obra sobre la ex ruta 22, los cruces de Lainez y Leguizamón permanecerán inhabilitados.

La circulación continuará por las colectoras. Para quienes se desplacen en sentido este-oeste podrán retomar la avenida Mosconi a la altura de calle Gatica, accediendo desde la colectora Teodoro Luis Planas. En tanto, quienes circulen en sentido oeste-este deberán realizar el desvío por la colectora JJ. Latra, también a la altura de Gatica, donde habrá una bajada debidamente señalizada.

La obra qué está en su primera etapa y ya se prepara para la segunda, se está concretando según los plazos previstos y transformará la ex Ruta 22 en un gran pluvial y nuevo corredor vial a nivel con diez carriles de circulación. Se trata de una intervención estructural para evitar tragedias ante una eventual gran lluvia, romper la histórica barrera entre el alto y el bajo de la ciudad, mejorar la fluidez del tránsito, renovar servicios esenciales y generar nuevos espacios verdes para el encuentro y la recreación.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (24) Claudio Espinoza

Hasta la fecha se han concretado tareas de fresado, demolición y desmontaje del material existente como hormigón, columnas, pavimento, veredas, hojas de guardrail, carteles de señalización, semáforos y luminarias.

El movimiento de camiones, máquinas y hombres trabajando es permanente por lo qué desde el municipio se solicita a conductores y conductoras circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados.

La Municipalidad interviene la avenida por etapas para garantizar viabilidad presupuestaria y operativa. Las tareas actuales forman parte del Sector 4, que abarca el tramo entre Linares y Gatica, con una extensión de 2,2 kilómetros tomando Av. Olascoaga como eje central. La ejecución está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., que dispone del teléfono 299-4018885 para consultas y reclamos.

Dron Av Mosconi (6)

Los trabajos se ejecutan durante todo el día, priorizando el horario nocturno para el tránsito de camiones y garantizando coordinación permanente con frentistas y comerciantes.

Recomendaciones para el tránsito

La Municipalidad de Neuquén informó una nueva medida vinculada a la ejecución de la gran avenida, la obra más importante de la historia de la ciudad. Se habilitó un nuevo carril en el sector norte de la calle Primeros Pobladores, desde el ingreso por el puente carretero que conecta con Cipolletti hasta la calle Pte. Arturo Illia, para facilitar el acceso al centro.

La medida permite optimizar la circulación en sentido este-oeste mientras continúan las tareas centrales sobre la traza principal. Por esto no se puede estacionar ni detenerse en sobre el norte de Primeros Pobladores, desde el ingreso hasta Illia.

circulación avenida mosconi nueva etapa

Cada medida de tránsito que se implementa responde a una planificación técnica orientada a sostener el ritmo de obra sin detener la dinámica de la ciudad. El nuevo carril sobre Primeros Pobladores se inscribe en esa lógica: ordenar para avanzar, facilitar para construir, intervenir para transformar.

Desde el Municipio se solicitó a conductores y conductoras circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado. El nuevo esquema está debidamente señalizado para ordenar los flujos vehiculares y garantizar mayor seguridad.