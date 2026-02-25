Nuevo carril en Neuquén para agilizar el acceso al centro por la megaobra de la Avenida Mosconi

La Municipalidad de Neuquén informó una nueva medida vinculada a la ejecución de la gran avenida, la obra más importante de la historia de la ciudad . Se habilitó un nuevo carril en el sector norte de la calle Primeros Pobladores , desde el ingreso por el puente carretero que conecta con Cipolletti hasta la calle Pte. Arturo Illia, para facilitar el acceso al centro.

La medida permite optimizar la circulación en sentido este-oeste mientras continúan las tareas centrales sobre la traza principal. Por esto no se puede estacionar ni detenerse en sobre el norte de Primeros Pobladores, desde el ingreso hasta Illia.

Cada medida de tránsito que se implementa responde a una planificación técnica orientada a sostener el ritmo de obra sin detener la dinámica de la ciudad. El nuevo carril sobre Primeros Pobladores se inscribe en esa lógica: ordenar para avanzar, facilitar para construir, intervenir para transformar.

Desde el Municipio se solicitó a conductores y conductoras circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el sector y extremar los cuidados, especialmente en el caso del tránsito pesado. El nuevo esquema está debidamente señalizado para ordenar los flujos vehiculares y garantizar mayor seguridad.

image

En el tramo actualmente intervenido se mantiene habilitado el cruce transversal de Av. Olascoaga, Don Bosco y Chubut. Permanecen habilitadas también las colectoras Dr. Teodoro Luis Planas – Félix San Martín y Juan Julián Lastra – Eugenio Perticone, con desvíos debidamente señalizados para garantizar la circulación.

La obra avanza a gran ritmo, con un despliegue de maquinarias y equipos inédito en la historia de la obra pública local. Actualmente, se desarrollan tareas de fresado, demolición y desmontaje del material existente, con múltiples frentes de trabajo en simultáneo.

Es una obra que se realiza con trabajo neuquino y “a la neuquina”: mañana, tarde y noche, con el compromiso de finalizarla en el menor plazo posible y con coordinación permanente con frentistas y comerciantes.

La transformación que impulsa esta intervención va mucho más allá de lo vial. Se trata de la construcción de un gran sistema pluvial que permitirá evitar tragedias ante lluvias extraordinarias, una infraestructura pensada para dar respuesta definitiva a los problemas de inundaciones en este sector de la ciudad.

Además, la obra rompe la barrera física que durante décadas dividió el alto y el bajo, integrando definitivamente ambos sectores y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico neuquino.

Gaido - recorrida obra - Avenida Mosconi (24) Claudio Espinoza

La avenida más importante de la Patagonia

El proyecto convertirá la actual traza en un corredor vial a nivel con diez carriles de circulación (cinco en cada sentido), mejorando sustancialmente la fluidez del tránsito y facilitando la movilidad cotidiana. Esto permitirá avanzar hacia la “ciudad de los 15 minutos”, donde vecinos y vecinas puedan acceder a trabajo, educación, servicios y espacios recreativos en menor tiempo y con mayor seguridad.

La intervención también contempla la renovación de servicios esenciales y la creación de nuevos espacios verdes para el encuentro y la recreación, consolidando una transformación urbana integral que impactará en la calidad de vida de toda la comunidad.

La decisión del nuevo carril forma parte del esquema de organización del tránsito que acompaña el avance sostenido de la megaobra de la gran avenida, una intervención estructural sin precedentes que se ejecuta por etapas y que ya incorporó nuevos tramos de trabajo.

Neuquén sigue dando pasos firmes en un proceso histórico de integración urbana, modernización de infraestructura y proyección de futuro, con obras para la capital que más crece.