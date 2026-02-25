Concejales de Neuquén buscan apurar cambios en las normas ante la mayor presencia de limpiavidrios

Para evitar situaciones conflictivas y ordenar el tránsito, buscan erradicar la intervención de los llamados “trapitos“ en Neuquén. Los detalles.

Los concejales de la ciudad de Neuquén avanzan en el tratamiento en comisiones de una revisión del código contravencional de la ciudad con el objetivo de desalentar y erradicar la presencia de limpiavidrios en las esquinas. Según explicaron, cada vez se nota una mayor presencia de estas personas, que han generado situaciones negativas en el tránsito y la convivencia en el centro de la capital.

La concejal del Movimiento Popular Neuquino, Victoria Fernández, explicó que se trata de una iniciativa que apunta a revisar, modificar y actualizar las normativas contravencionales para mejorar la convivencia en la ciudad. Entre otros puntos, concejales, el Juzgado de Faltas y el Poder Ejecutivo municipal analizan estrategias para erradicar la acción de los limpiavidrios , también conocidos como trapitos.

“Nosotros tenemos contemplado dentrode de nuestra normativa a los lavacoches, que se abordó en su momento como una falta ambiental“, dijo la concejal en una entrevista radial. Y agregó que, en este caso, quieren abordar las situaciones por las complicaciones que ocasionan en el tránsito.

La edil explicó que buscan “desalentar y que realmente se pueda controlar y tratar de erradicar esta conducta que claramente no está bien, no está bien que estén en todas las esquinas“. Por eso, el objetivo es trabajar de forma unificada con la Policía del Neuquén para desarrollar controles y operativos, y así evitar que se generen situaciones complejas con los limpiavidrios.

“Cuando se hacen controles desde el municipio, en algunas situaciones se hace en forma unilateral por parte de los controles de tránsito. Por ejemplo, directamente los inspectores municipales, pero cuando son temas más complejos se requiere la asistencia de la policía provincial“, afirmó.

Un problema complejo en la ciudad

Más allá de analizar el tema como una contravención que complica el flujo vehicular en el centro de Neuquén, Fernández aseguró que también hace falta observar la contracara de esa problemática y brindar asistencia a las personas que llegan a trabajar a las esquinas céntricas por falta de alterntivas.

“También vemos la contraparte, que tiene que ver con la situación a partir de la cual se generan estas situaciones; en algunos casos hay cuestiones de vulnerabilidad social, de falta de capacitación, en algunos también, lamentablemente, de consumos problemáticos“, dijo y aclaró que el objetivo es vincular a esas personas con los dispositivos que administra la Municipalidad para darles contención.

La concejal aclaró que estas modificaciones “forman parte de una modificación integral que estamos haciendo del código contravencional y esta era una de las cuestiones que surgieron junto a otras que también tienen que ser revistas y estamos analizando para actualizarlas“, aseguró.

Así, la modificación persigue el objetivo de “darle un marco, controlar y erradicar esta situación de los limpiavidrios puntualmente como una falta al tránsito y al orden de la ciudad“.

Pese a que los primeros debates comenzaron el año pasado, aún quedan temáticas por resolver para avanzar con los cambios. “Es algo que estamos trabajando de forma integral pero en estos primeros meses del año queremos darle un cierre y sancionar porque toca temas que es muy necesarios modificarlos“.