Un asaltante cumplirá una pena de 3 años y 4 meses por apoderarse a los tiros de una moto

El atraco ocurrió en Plottier, cuando la víctima fue interceptada por dos motochorros. Para intimidarla, efectuaron dos disparos y huyeron con el vehículo.

A partir de una solicitud de la fiscal del caso Mariana Córdoba , un tribunal condenó a Axel Ezequiel Muñoz, un joven de 23 años que en diciembre había sido declarado responsable por intentar robar una moto , a una pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva.

La representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) sostuvo que la pena debía fijarse en ese monto, principalmente porque el imputado no registra antecedentes condenatorios. El delito que se le imputó fue el de robo con arma de fuego en grado de tentativa.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el 24 de mayo de 2025, alrededor de las 20:30, cuando la víctima circulaba en su moto y en el cruce de las calles Juan Pablo II y San Martín, en Plottier, fue interceptada por otra moto en la que se trasladaban el acusado y un segundo hombre no identificado. El imputado efectuó dos disparos con un arma de fuego -uno al suelo y otro al aire- para intimidar, lo amenazó y se apoderó del rodado. Poco después fue demorado por personal policial en las inmediaciones y el vehículo fue recuperado.

Las distintas instancias del juicio y debate de pena fueron realizadas en la Ciudad Judicial de Neuquén capital.

Durante la audiencia de determinación de la pena, la fiscal del caso informó que el condenado no tenía antecedentes, mientras que la defensa pública remarcó que el condenado, mientras cumplió prisión domiciliaria, trabajó como mecánico.

El tribunal, integrado por Luis Georgetti, Lucas Yancarelli y Marco Lupica Cristo, resolvió por unanimidad imponer la pena solicitada por la fiscalía, que deberá cumplirse de manera efectiva, más las accesorias legales y las costas del proceso.

Robos bajo distintas modalidades

Los robos de motos bajo distintas modalidades se suceden a diario y durante la presente semana, varios operativos preventivos de la Policía neuquina, permitieron recuperar vehículos con pedidos de secuestro.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo este martes, con la intervención de operadores del Centro de Monitoreo Urbano y el personal de la Comisaría Primera. Tras un rápido despliegue, fue frustrado el robo de una moto. Los delincuentes fueron interceptados cuando la llevaban a la rastra.

moto recuperada Gentileza Policía del Neuquén

El hecho delictivo ocurrió en horas de la madrugada, cuando desde el Centro de Monitoreo se advirtió a dos sospechosos arrastrando una moto. Apenas fueron alertados los efectivos de la Comisaría Primera, se desarrolló un operativo en una amplia zona y los sospechosos fueron interceptados. Mientras que uno de ellos logró huir a la carrera, otro fue reducido. En tanto, la moto quedó tirada.

Como era de prever, al relevar los datos del vehículo de dos ruedas, se comprobó su origen ilícito. Frente a esta irregularidad, fue secuestrado y tras la intervención de la fiscalía de Robos y Hurtos, fue restituido a su propietario.

Procedimientos preventivos

En el inicio de la semana, otro operativo tuvo como escenario el oeste de esta capital, cuando efectivos de la Comisaría 18 interceptaron a un sospechoso que se movilizaba en una moto. Transcurridos algunos minutos, establecieron que el rodado tenía un pedido de secuestro. Por este motivo, el conductor fue demorado.