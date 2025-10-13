Pasará casi 6 años preso un salvaje motochorro que robaba carteras y reducía sus víctimas a culatazos

En solo un año, el asaltante condenado cometió seis hechos. Protagonizaba atracos en esta capital y Plottier y se enfurecía cuando le oponían resistencia.

El salvaje motochorro aceptó su responsabilidad por los múltiples atracos y empezó a cumplir la pena de casi 6 años de cárcel.

Un salvaje motochorro neuquino pasará casi 6 años tras las rejas por una seguidilla de atracos donde golpeó a mujeres para robarles las carteras y también, junto a otros cómplices, se apoderó de motos en violentos asaltos ocurridos en plena calle.

Mediante un acuerdo pleno, Luis Alberto Navarro fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión de efectivo cumplimiento por distintos robos cometidos en la ciudad de Neuquén y Plottier.

En una audiencia de procedimiento abreviado realizada el jueves pasado, el fiscal del caso Horacio Maitini junto a la asistente letrada Nadia Pérez presentaron un acuerdo al que arribaron junto a la defensa del acusado.

El acuerdo contempló la declaración de responsabilidad por los distintos hechos por los cuales, Navarro aceptó su responsabilidad.

Tras evaluar atenuantes y agravantes las partes acordaron la pena de 5 años y 10 meses de cumplimiento efectivo y la declaración de la primera reincidencia, lo cual fue avalado por el juez de garantías Cristian Piana.

De esta manera Navarro fue declarado responsable por los delitos de robo agravado por el uso de utilería en grado de tentativa, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de utilería y encubrimiento por receptación dolosa (artículo 162 inciso segundo, última parte, 45, 42 y 277 inciso primero).

Además, fue condenado por los delitos de robo en poblado y en banda en calidad de coautor (un hecho), en concurso real con robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda y con arma de utilería en calidad de coautor en concurso real con robo simple un hecho, y robo simple en grado de tentativa.

Brutal agresión a una mujer

El acuerdo contempló el hecho que se cometió el 18 de febrero de 2024, aproximadamente las 13:15, en calle Ameghino al 1400 de la ciudad de Neuquén. El acusado arribó al lugar a bordo de una moto, se bajó y se dirigió hacia el banco de una plaza en el que se encontraban dos mujeres, sacó un arma de fuego de entre sus ropas, le apuntó a una de las víctimas y le manifestó que le diera el celular o la mataba, por lo que la mujer accedió a la petición y salió corriendo. Navarro la persiguió, la agarró de los pelos y la golpeó con la culata de la pistola en la cabeza, luego en el hombro, en el brazo y en la mano izquierda, ya que la víctima antepuso el brazo para evitar los golpes. Luego, la empujó y la tiró al piso y se retiró del lugar.

Inmediatamente se dirigió por calle Alberti en contramano y en la intersección con calle Amancay se bajó de la moto le intentó quitar la cartera a una mujer de 71 años. Como no lo logró, sacó un arma de fuego de entre sus ropas y empezó a hacer ademanes. Volvió a agarrar la cartera de la víctima, y al no poder concretarlo la empujó al suelo. A los pocos metros se cayó, y fue aprehendido por los vecinos del lugar que habían escuchado los gritos.

Asimismo, se le atribuye que en fecha incierta pero ubicable entre el 29 de enero y el 18 de febrero de 2024 recibió a sabiendas de su origen ilícito una moto Honda Wave, la cual había sido previamente sustraída a su propietario el 29 de enero de 2024.

fiscal horacio maitini y nadia perez.jpg

También se le atribuyó que el 14 de noviembre de 2024, en compañía de tres personas, a bordo de tres motos, una de ella conducida por el acusado, sustrajo una moto marca Guerrero, de 150 centímetros cúbicos, a las 21:20 aproximadamente en el cruce de las calles Tromen y San Martín de la localidad de Plottier.

Concretamente, la víctima fue emboscada por tres motos con cuatro personas, de las cuales una de las motos se le acercó y uno de los delincuentes le aceleró la moto, lo que provocó que ella pierda el control y se caiga, momento en el cual aprovecharon para apoderarse del vehículo.

Emboscadas a motociclistas

Otro de los hechos ocurrió el 15 de noviembre de 2024 a las 20:30 en calle Basavilbaso. El acusado junto a otras personas, se movilizaban a bordo de dos motos. Una de ellas era marca Guerrero, conducida por Navarro, la cual había sido sustraída el 14 de noviembre de 2024, y una segunda moto, marca Gilera, de 110 cc.

En esas circunstancias, Navarro sacó un arma de fuego entre sus prendas, momento en el cual uno de los motochorros se bajó a golpear a la víctima. Un tercer delincuente también le propinó algunos golpes, apoderándose finalmente de la moto.

Navarro fue condenado además por el hecho que ocurrió el 15 de noviembre de 2024 a las 21:15 aproximadamente, en calle Nordestrom al 2000. El imputado a bordo de una moto Guerrero, sorprendió por la espalda a la víctima. Le arrebató su cartera, la cual contenía en su interior, documentación propia, tarjetas, un teléfono, y luego se dio a la fuga.

Por último, se lo condenó por el hecho que ocurrió el 15 de noviembre de 2024 a las 22:10 aproximadamente, en calle Rawson 125, cuando a bordo de una moto, increpó a otra mujer y de manera sorpresiva le quitó la cartera que llevaba colgada en su hombro, haciéndola caer al piso. La víctima se levantó rápidamente aferrándose a su cartera y Navarro comenzó a propinar varios golpes en la cara y cabeza, arrastrándola por el piso, provocándole varias escoriaciones.