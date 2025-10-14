Del Movistar Arena al Ruca Che: la política entre el show y la gestión

“Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel… en el cartel”. Así comienza Afiches, uno de los célebres tangos del Polaco Goyeneche. Y como si el tango siempre se aplicara a todos los tiempos, cada vez que la democracia nos convoca a renovar mandatos, las ciudades vuelven a empapelarse de propaganda.

De los viejos paredones pintados con brocha y cal a los ya modernos y prolijos afiches en paneles luminosos, los políticos ensayan desde tiempos inmemoriales, el mismo ritual: intentar convencer al votante libre, al indeciso o al distraído, con rostros conocidos y frases cortas que prometen mucho y explican poco.

Por momentos, los carteles también se convierten en verdaderos campos de batalla. Más que proponer, se utilizan para señalar al adversario y recordar “quién no debe volver”. Otras veces, son blanco de vandalismo: se rompen, se rayan o se reescriben con frases acusatorias. Así ocurrió esta semana con los afiches y pintadas anónimas que acusan a la candidata de La Libertad Avanza , Nadia Márquez , de ser una “estafadora” con “títulos truchos”.

JAVIER MILEI MOVISTAR ARENA.jpg

Nada de esto es nuevo. En 1995, Neuquén amaneció empapelada con los famosos afiches de “Los Dinosaurios vuelven”, en alusión a don Felipe Sapag, que a sus largos 78 años volvía a competir por la gobernación frente a Jorge Sobisch. Más recientemente, en 2013, el apellido de la entonces vicegobernadora Ana Pechen fue transformado, malintencionadamente, en un lapidario “Sospechen” en lo que fue una épica contienda que terminó favorable para el sindicalista Guillermo Pereyra.

También, en tiempos electorales, las radios recuperan su protagonismo con los clásicos spots y entrevistas de los candidatos, y la televisión agrega el toque visual de los mensajes más artísticos o emotivos. A esta dinámica se sumaron las redes sociales, con la participación activa de la ciudadanía que comenta, opina, y a la cual muchas veces no se logra distinguir de los trolls (identidades desconocidas que provocan e insultan desde la impunidad de su anonimato).

Líderes

Además, los grandes líderes siempre han sabido ofrecer su misa desde los balcones, ante las multitudes que forman el núcleo más duro, brindando discursos encendidos y agitando consignas. En dichos momentos claramente se observa como la política fue, y en parte sigue siendo, un acto de fe.

La modernidad, sin embargo, descontracturó el formato. Los balcones fueron reemplazados por los escenarios y los actos muchas veces se transforman en show. Algunos candidatos bailan, otros tocan la guitarra, y cada quien busca su modo de “conectar” con su público. Pero lo que nunca habíamos visto, es un recital completo de rock político, como el que ofreció Javier Milei en el Movistar Arena la semana pasada.

Cuando uno cree que ya lo ha visto todo en política, aparece algo que nos recupera la ya casi extinta capacidad de asombro: un bizarro espectáculo con pantallas gigantes proyectando abrazos entre Javier Milei y el presidente estadounidense Donald Trump —quien, dicho sea de paso, acaba de lanzar un gigantesco salvavidas financiero-electoral de 20 mil millones de dólares al gobierno argentino—, mientras el propio Milei, con voz raspada y una furia (que a diferencia del 2023 ahora es ensayada), entona una versión adaptada de Dame fuego de Attaque 77, rebautizada como “Tirá piedras, Kuka, tirá piedras”. Coronado con Hava Naguila, la tradicional canción hebrea, completando así un cuadro tan excéntrico como el propio protagonista y sus 3 camperas de cuero, una arriba de la otra.

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (1) Claudio Espinoza

En la provincia de Neuquén, los candidatos del la Neuquinidad utilizan la defensa de su gestión en el gobierno como arma de campaña. Detrás de cada obra, inauguración o actividad comunitaria, provincial, o municipal, se abre un escenario para que los candidatos recuerden a los beneficiarios, la importancia de un Estado presente, pero con orden fiscal para distribuir. En ese marco, cada funcionario político, a cargo de su respectiva área, tendrá la oportunidad de conformar su propio escenario donde como siempre sucede en los oficialismos, acción de gobierno y proselitismo, algunas veces para bien, y otras veces para mal, pueden confundirse.

Campaña

La coronación de la campaña de La Neuquinidad será en el mítico Estadio Ruca Che, que durante sus 30 años de vida, ha sido no solo la “casa del pueblo”, como indica su nombre en mapuzungun, sino también el espacio predilecto para los principales actos de campaña del Movimiento Popular Neuquino, donde Jorge Sobisch, Jorge Sapag, Omar Gutierrez, Marcos Koopman y Mariano Gaido han sido los principales protagonistas de las más grandes movilizaciones políticas de la historia neuquina.

Del inmenso despliegue propagandístico que se puede observar en Neuquén, emergerán ganadores y perdedores, cuyos nombres sabremos el 26 de octubre. Por su parte, los recientemente estrenados líderes de sus respectivos ejecutivos, Javier Milei y Rolando Figueroa recibirán por parte del electorado que hace dos años los eligió para gobernar, una señal concreta respecto como son evaluadas sus gestiones

Una curiosidad: en esta oportunidad, todo indica que no habrá visitas de figuras nacionales a Neuquén. Clima preelectoral extraño si los hay, plagado de sospechas de corrupción, tanto del Kirchnerismo como de La Libertad Avanza, lo mejor que la dirigencia porteña pudo hacer por sus representantes en Neuquén esta vez, es no cruzar el río colorado.

Al final, entre el rock libertario del Movistar Arena y las liturgias más tradicionales, la política argentina confirma que no hay tanta distancia entre el show y el poder. Solo cambian las luces, los coros y el repertorio. Unos agitan guitarras, otras tijeras para cortar cintas; pero todos buscan lo mismo: el aplauso de un público que no cuestiona.