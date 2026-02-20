Tras un día de caos y polémica, el Concejo Deliberante de Plottier definió sus autoridades

Los acuerdos tardaron más de lo imaginado y la sesión preparatoria se extendió a dos días, en medio del avance de la justicia sobre el accionar del Municipio.

Tras una jornada de caso y polémica que terminó con un cuarto intermedio en la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Plottier , los concejales lograron ponerse de acuerdo este viernes y definir a las nuevas autoridades del cuerpo para este año.

Malena Resa será la presidenta y Claudia Namuncurá la vice presidenta, ambas integrantes del bloque de Comunidad .

El jueves, el escenario fue de máxima tensión. Hubo dos postulaciones para presidir el cuerpo y ninguna alcanzó mayoría simple. Resa obtuvo 6 votos a favor y 8 en contra; Namuncurá, 7 positivos y 7 negativos. El empate técnico dejó expuesta la fractura interna y obligó a pedir un cuarto intermedio.

El viernes, con conversaciones previas y acuerdos más aceitados, se presentó una única moción impulsada por el concejal Sergio Soto (MPN), que fue acompañada por mayoría y permitió destrabar la crisis.

Lo ocurrido el primer día no pasó desapercibido. El concejal Carlos Ponce pidió la palabra para cuestionar el procedimiento aplicado y anunció su abstención.

concejo deliberante plottier

“La determinación de los votos positivos y negativos frente a candidatos no es la correcta. No es una ordenanza lo que tratábamos y debería haber prevalecido un criterio de comparación”, planteó, sin lograr respaldo suficiente para revisar la metodología.

Para el presente período legislativo además se estableció que la vicepresidencia segunda estará ocupada por Rodrigo Ramos y la secretaría legislativa quedó a cargo de Soledad Costa.

Malena Resa comentó a LM Neuquén que se logró el consenso conversando y aseguró que las declaraciones del fiscal jefe Pablo Vignaroli sobre avances en la investigación sobre posibles irregularidades dentro del Municipio nada tuvieron que ver con lo establecido por el Concejo Deliberante.

"Hasta ahora todo lo que nos enteramos de esta investigación que está llevando adelante la Justicia fue por los medios. Al Concejo Deliberante no llegó nada formal y hasta que eso no suceda no tenemos porqué darnos por enterados porque somos cuerpos totalmente distintos", explicó.

Sesión caliente en Plottier

Fue el concejal Carlos Ponce el que pidió en la sesión la palabra para decir que el procedimiento que se llevó adelante con las autoridades del cuerpo estuvo mal hecho.

"Voy a pedir la abstención del voto. En el día de ayer nosotros hemos procedido de una manera que no era la correcta. Creo que la determinación de los votos positivos y negativos frente a candidatos no es la correcta, no es una ordenanza lo que tratábamos y debería haber prevalecido un criterio de comparación", manifestó el concejal.

concejo deliberante plottier

Ponce pidió rever esa situación pero no tuvo el acompañamiento de la mayoría del cuerpo por lo que quedó sin efecto. Antes de que votaran las autoridades, votación a la que se abstuvo, dijo que vio a compañeros que "no la están pasando bien". "Y esas cosas me dan vergüenza, que se pueda presionar a través de un llamado y que un llamado cambie un voto", denunció.

Luego, el concejal Paulo Scrugli (Fuerza Libertaria) tomó la palabra en la sesión para decir que "Plottier no soporta un bochorno más". "Estamos en una crisis institucional sin precedentes donde tenemos un gobierno de la ciudad que no gobierna, que golpea fuertemente a este Concejo Deliberante y desde este lugar tenemos que dar certezas", opinó antes de apoyar la moción de las autoridades ya que aseguró que busca "institucionalidad".

La concejala Dianela Huento (Comunidad) opinó que el desentendimiento del cuerpo durante la sesión del jueves "fue poco grato" y demuestra "debilidad institucional y desorden político". "Como legisladores nos tenemos que hacer cargo. Hubo cambios de decisiones a último momento y tenemos que tomar la responsabilidad de garantizar la estabilidad institucional que ayer se vio vulnerada", afirmó.

También Namuncurá calificó la jornada de "poco grata" y aseguró que todos los concejales deben darle institucional a "la crisis política que está atravesando Plottier".

La flamante presidenta del Concejo Deliberante agradeció el apoyo y dijo que finalmente "primó la responsabilidad institucional".

"Agradezco al concejal Antilef que fue fundamental en nuestros acuerdos y cuestiones, creo que fue un actor fundamental en este consenso, le agradezco a Namuncurá que hayamos podido lograr este consenso, no solo para nuestro bloque sino para darle institucionalidad y seguridad a los vecinos", concluyó y agregó que les queda un año "muy difícil" por delante.