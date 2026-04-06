Dos hermanitos de 8 y 5 años murieron atrapados en un freezer: la sospecha de un juego fatal

Fueron trasladados a un centro de salud, pero llegaron sin signos vitales. Cuál es la hipótesis que investiga la policía.

Los pequeños fueron trasladados de urgencia pero no pudieron hacer nada para salvarlos.

Dos hermanos de 8 y 5 años murieron tras quedar encerrados dentro de un freezer en su casa. Se presume que el trágico episodio ocurrió en medio de un juego, pero la justicia inició una investigación.

El hecho ocurrió en el municipio de Vista Hermosa, en el departamento del Meta, y se investiga como un accidente doméstico durante un juego.

Según la reconstrucción inicial, los niños se encontraban en su casa cuando decidieron jugar a las escondidas. En ese contexto, utilizaron un freezer desconectado como refugio sin imaginar el peligro que implicaba. Minutos después, la situación derivó en una tragedia.

Las víctimas fueron identificadas como Saori Guevara, de 8 años, y Darién Guevara, de 5. Ambos estaban en su vivienda cuando sus padres salieron por un breve período para realizar compras. De acuerdo con el relato familiar, la ausencia se extendió unos 20 minutos. Durante ese lapso, los chicos comenzaron a jugar y eligieron el interior de un congelador como escondite.

El freezer se encontraba fuera de funcionamiento, pero mantenía su estructura hermética. En esas condiciones, la tapa se cerró y dejó a los niños atrapados en un espacio sin ventilación.

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El padre explicó que los chicos solían esconderse y esperar a ser encontrados. Esta vez, la dinámica del juego se volvió irreversible. La falta de oxígeno dentro del compartimento sellado resultó letal en pocos minutos.

La desesperada búsqueda y el hallazgo

Cuando los padres regresaron y no encontraron a los niños, comenzó una búsqueda desesperada dentro de la vivienda. Revisaron distintos sectores hasta dar con el freezer. Al abrirlo, encontraron a los dos hermanos en su interior. De inmediato fueron trasladados a un centro de salud cercano en un intento por reanimarlos.

Sin embargo, los médicos confirmaron que llegaron sin signos vitales. El cuadro ya era irreversible. El impacto del hallazgo generó una profunda conmoción en la familia y en la comunidad local, que rápidamente se hizo eco del caso.

colombia2 Los hermanos fueron encontrados dentro del freezer tras una búsqueda en la vivienda y trasladados sin signos vitales.

Investigación y llamado de atención

Las autoridades del departamento del Meta intervinieron para esclarecer lo ocurrido. Si bien todo apunta a un accidente doméstico, peritos forenses trabajan para determinar con precisión las causas del fallecimiento y descartar cualquier otra hipótesis.

En paralelo, la administración municipal de Vista Hermosa emitió un comunicado en el que expresó su pesar por lo sucedido y remarcó la gravedad del episodio.

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El texto oficial planteó una reflexión directa sobre el cuidado de los menores y advirtió sobre los riesgos de dejarlos solos, incluso por períodos breves. También remarcó que los niños no logran dimensionar situaciones de peligro y dependen completamente de la supervisión adulta.

Las autoridades del departamento del Meta trabajan para confirmar las circunstancias del hecho y descartar cualquier otra hipótesis. La principal línea apunta a un accidente ocurrido durante un juego dentro de la vivienda.

Según los primeros datos, el freezer estaba fuera de uso, pero mantenía un cierre hermético, lo que impidió que los chicos pudieran salir una vez que la tapa se cerró. El caso quedó bajo análisis de peritos forenses, que deberán determinar los tiempos y las condiciones en las que se produjo la asfixia.