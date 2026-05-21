Un futbolista que fue acusado de intentar matar a su novia ahora le pidió casamiento

Hace tres años, Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda ocupaban las portadas por una causa judicial por violencia de género que conmocionó al fútbol chileno.

Jhordy Thompson estuvo preso por intentar matar a su novia.

Hace tres años, la relación entre el futbolista chileno Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda ocupaba los principales titulares de Chile por una causa judicial por violencia de género que sacudió al fútbol del vecino país. Ahora, ambos volvieron a generar repercusión pública, aunque en un contexto completamente distinto: anunciaron su compromiso y revelaron que planean casarse.

La noticia fue compartida por Sepúlveda a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de imágenes tomadas frente a la Catedral de San Basilio , uno de los sitios más emblemáticos de Moscú , ciudad donde actualmente reside la pareja.

En una de las fotografías más comentadas se puede ver al exjugador de Colo-Colo arrodillado mientras le entrega un anillo a su pareja. “Un paseíto por Moscú y un sí para toda la vida”, escribió la joven junto a la publicación.

El futbolista también reaccionó públicamente en los comentarios con un mensaje dedicado a Sepúlveda: “Te amo, mi vida. Feliz de compartir toda mi vida contigo y nuestros hijos”.

Jordy Thompson casamiento (1)

A fines del año pasado, ambos se convirtieron en padres de su primer hijo, Valentín, y desde entonces muestran parte de su vida cotidiana en Rusia a través de redes sociales.

La causa judicial que conmocionó al fútbol chileno

Sin embargo, el anuncio del compromiso volvió a despertar repercusiones y debates en redes debido al complejo historial judicial que marcó la relación de la pareja.

El caso tomó gran dimensión pública luego de que comenzaran a circular registros en los que Thompson aparecía agrediendo físicamente a Sepúlveda. La situación derivó en medidas cautelares dictadas por la Justicia chilena y también provocó consecuencias deportivas para el futbolista.

Meses más tarde, en noviembre de 2023, Thompson fue detenido tras ser acusado de intentar asfixiar a Sepúlveda en un episodio por el que la Fiscalía chilena lo imputó por femicidio frustrado y desacato, debido al incumplimiento de una prohibición de acercamiento vigente.

Jordy Thompson casamiento (2)

Según informaron medios chilenos en aquel momento, el futbolista se encontraba alcoholizado cuando fue arrestado por Carabineros.

“Desde que volvimos siempre hubieron golpes, ayer fue algo muy fuerte que nunca pensé que iba a pasar, casi me mató”, había declarado Sepúlveda tras aquel episodio.

La salida de Colo Colo y su nueva vida en Rusia

Tras la detención, Colo-Colo anunció la separación inmediata del jugador y expresó públicamente su rechazo a “todos los hechos de violencia contra la mujer”.

Thompson permaneció diez días detenido en la cárcel Santiago 1 hasta que la medida cautelar fue modificada por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición absoluta de contacto con la víctima.

Poco tiempo después, el club ruso FC Orenburg presentó una oferta para incorporarlo y la Justicia chilena autorizó la suspensión temporal del arraigo nacional luego del pago de una fianza millonaria.

Desde comienzos de 2024, el futbolista vive en Rusia, donde retomó su carrera profesional. Tiempo más tarde, Sepúlveda también se instaló de manera definitiva en ese país.

Ahora, años después del escándalo judicial que puso su relación bajo fuerte exposición pública, ambos reaparecieron con el anuncio de su casamiento y una nueva etapa familiar lejos de Chile.