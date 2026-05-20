El tortuoso regreso a casa para miles de cipoleños por los puentes

Desde las 16.30 hasta cerca de las 20, el cruce por los puentes es a paso de hombre.

Si bien nadie cuestiona el progreso y el impacto que generará una obra de gran envergadura como la de la Avenida Mosconi , en el día a día el tránsito entre las ciudades de Cipolletti y Neuquén se torna complicado, especialmente en hora pico.

Ya sea que se elija cruzar a la vecina ciudad por las calles adyacentes a la obra de la Gran Avenida, o bien por el tercer puente, en el noreste de la capital neuquina, el atasco suele ser importante.

Particularmente este miércoles, desde las 16 hasta pasadas las 19.30 las largas filas de vehículos se extendían desde el cruce con Ruta 7 hasta el mismo tercer puente. La paciencia pone a prueba a los ansiosos, aunque a esta altura, es una constante diaria.

Lo bueno, suelen decir los afectados, es que la obra en la ciudad avanza de forma constante para llegar a buen término.

No obstante, los automovilistas se quejan de que en el lado neuquino del tercer puente (ahora Ruta 22) no hay iluminación y ante una situación particular, como las congestiones vehiculares de este último tiempo, aumenta el riesgo a un choque en cadena.

“Es una tortura diaria la vuelta a casa por el tercer puente”, señaló un conductor que quedó atrapado por el tráfico en el embotellamiento.

Tránsito colapsado tercer puente (5)

Cómo avanza la obra cerca de los puentes carreteros

La obra muestra avances, se espera que el tramo de acceso al puente carretero hacia Cipolletti sea el primer sector en quedar habilitado con su nueva fisonomía. El proyecto, que tiene un presupuesto total de 170 millones de dólares, ya tiene tres etapas en proceso, lo que representa una extensión de 5 kilómetros a lo largo de esta arteria.

El intendente Mariano Gaido recorrió esta semana la zona de obra y aseguró que el plazo inicial para la Etapa 6 se redujo de 60 a 45 días, por lo que será el primer sector en quedar habilitado para los automovilistas. La obra incluye no sólo una nivelación de la multitrocha, que antes estaba elevada, sino también el desarrollo de los pluviales necesarios para evitar posibles inundaciones como efecto del cambio climático.

Por su parte, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, recordó que el tránsito no se interrumpió en ningún momento, ya que actualmente se trabaja sobre el tramo central de la antigua multitrocha, mientras que los vehículos circulan por las calles colectoras. Una vez que ese asfalto quede habilitado para circular, se va a intervenir sobre las calles colectoras Planas, Félix San Martín, Lastra y Perticone.