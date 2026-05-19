Implacable incendio: destruyó totalmente una vivienda y dos personas debieron ser hospitalizadas

Una sufrió quemaduras y la otra debió ser atendida por inhalación de humo. Una familia quedó en la calle. Las llamas consumieron el inmueble en la tarde de este martes.

Un llamado de los vecinos de San Martín de los Andes alertó a los Bombreos Voluntarios locales para intervenir en un incendio que, finalmente, consumió totalmente una vivienda del barrio Intercultual.

El pedido de auxilio tuvo lugar a las 16.22 de este martes por el incendio que se desataba en una propiedad rodeada de otras viviendas. Ocurrió en la Manzana "A" del barrio, ubicado a aproximadamente a tres kilómetros del casco céntrico de esa localidad cordillerana.

Desde el cuartel informaron que despacharon tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de ambas dependencias. Al llegar contataron que el fuego afectaba "una vivienda de dos plantas, de aproximadamente 60 metros cuadrados, construida en mampostería en planta baja y madera en su planta superior, que se encontraba con fuego generalizado en toda la estructura y con riesgo de propagación hacia viviendas linderas".

Gracias al accionar del personal de bomberos, se logró evitar la propagación del fuego a construcciones vecinas. Mientras que en la vivienda afectada las pérdidas fueron totales.

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Dos personas hospitalizadas

Bomberos locales informaron que durante el operativo, "dos personas debieron ser asistidas por personal del SIEN: una de ellas por inhalación de humo y la otra por una quemadura de carácter leve a moderado en uno de sus brazos".

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Se desconocen las causas que provocaron el incendio e indicaron que se encuentran bajo investigación.

Trabajaron en el lugar tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, dos ambulancias del SIEN, personal de la Policía del Neuquén y el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, que colaboró con un camión de abastecimiento de agua.

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