El tiempo en Neuquén: se viene el frío polar con heladas y temperaturas bajo cero

La AIC anticipó el ingreso de un frente de aire frío que hará desplomar el termómetro en los próximos días. Las mañanas serán gélidas en la capital, aunque el sol seguirá presente.

El otoño empieza a mostrar su peor cara en Neuquén y los abrigos pesados tendrán que salir definitivamente del placard. Tras unas semanas con tardes templadas, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) confirmó el ingreso de una masa de aire frío que cambiará por completo el panorama meteorológico en la región, trayendo consigo jornadas de bajas temperaturas y heladas que se harán sentir con fuerza, especialmente durante las primeras horas del día.

Si bien el cielo se mantendrá mayormente despejado, el factor clave para esta semana será el marcado descenso térmico. Los vecinos de la capital neuquina deberán prepararse para afrontar mañanas muy frías , con registros que perforarán el cero de manera consecutiva.

De acuerdo con el reporte del organismo regional, el fenómeno principal será el frío extremo durante las noches y madrugadas .

Para este martes 19 de mayo, se espera un cielo completamente despejado, pero la temperatura mínima tocará los -2 °C en horario nocturno, consolidando la presencia de heladas persistentes en las zonas rurales y periféricas. La máxima apenas llegará a los 16 °C por la tarde, en una jornada donde el sol no llegará a calentar del todo.

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El panorama no cambiará demasiado hacia el miércoles 20. El termómetro volverá a marcar registros bajo cero, con una mínima estimada en -1 °C y una máxima que repetirá los 16 °C bajo un cielo limpio. La constante de estos días será la estabilidad climática en cuanto a la nubosidad, pero con un ambiente sumamente gélido que obligará a tomar precauciones a la hora de circular temprano por las calles y rutas de la región.

El viento dará un breve respiro

Una buena noticia en medio de la ola de frío es que el viento no será el gran protagonista de la semana, aunque tendrá momentos de moderada intensidad. Para el martes se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h desde el sector sudeste durante el día, para luego calmarse hacia la noche.

El miércoles el aire calmo dominará la jornada con ráfagas máximas de apenas 22 km/h, lo que evitará que la sensación térmica caiga aún más. Sin embargo, el jueves de mayo se registrará un leve incremento de la velocidad del viento proveniente del noreste, con ráfagas que rozarán los 32 km/h, manteniendo las condiciones invernales instaladas en la región

Qué pasará hacia el fin de semana

El cierre de la semana laboral mantendrá la misma tendencia de mañanas heladas. El viernes el termómetro se ubicará en los 0 °C durante la noche, con una tarde un poco más agradable donde la máxima trepará a los 17 °C con el cielo mayormente despejado.

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No obstante, el verdadero cambio de tiempo llegará a partir del sábado 23 de mayo. La AIC adelantó que el cielo comenzará a cubrirse de manera total, lo que provocará que las temperaturas nocturnas suban levemente hasta los 3 °C debido al manto nuboso, pero las tardes se volverán mucho más grises y destempladas, acompañadas por un retorno de los vientos moderados con ráfagas que superarán los 38 km/h.

Con este escenario, el invierno parece haberse adelantado en la región. La recomendación para los automovilistas es transitar con extrema precaución durante las primeras horas de la mañana ante la probable formación de hielo sobre la calzada en los sectores más húmedos del valle.