Crudo pronóstico en Neuquén: el sol no alcanza a tapar la fría jornada

La jornada arrancó con leladas de hasta -4,5 grados de sensacióon térmica. Cuándo será la mejor hora para asomar la cabeza al aire libre.

Quien salió temprano esta mañana en Neuquén sabe de qué se habla. El termómetro marcaba -2,3°C a las 8, con una sensación térmica de -4,5°C que el viento del oeste se encargaba de recordar en cada esquina. Así será el pronóstico este domingo.

El cielo, en cambio, estaba limpio. Despejado, azul, con esa luz fría y nítida que solo aparece cuando el aire es tan seco que parece cortante. Quince kilómetros de visibilidad, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Se veía todo. Se sentía todo también.

Es el invierno que llegó sin pedir permiso. No hubo lluvia, ni viento fuerte, ni tampoco hubo gran anuncio de tormenta. Simplemente, de un día para el otro, el frío llegó con todo.

Clima - Gente - dia frio (12).jpg El clima de frío extremo no se va fácil en Neuquén. Claudio Espinoza

La humedad ronda el 78% y la presión atmosférica se mantiene estable cerca de los 993 hPa, lo que en términos prácticos significa algo sencillo: no hay sorpresas climáticas previstas. Solo frío.

La buena noticia es que el domingo tiene dos caras. La mañana está para guantes y bufanda, pero la tarde promete algo distinto.

Frío en Neuquén: a mirar el sol

Tanto el SMN como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas coinciden en que el cielo seguirá despejado durante todo el día y que el mercurio trepará hasta los 15 o 16°C cerca del mediodía.

Un salto de casi 18 grados entre el amanecer y las horas centrales que no es extraño en esta época del año en la ciudad, pero que igual sorprende cuando se vive en carne propia. A la mañana, campera de pluma. A la tarde, quizás alcance con una de abrigo liviano.

El viento acompañará sin molestar. Durante el día soplará del noroeste a unos 12 kilómetros por hora, con ráfagas que no superarán los 13, según la AIC. Nada que quite el placer de estar al sol en una plaza o en una terraza. Para quienes tengan planes afuera, las horas entre las 13 y las 17 serán las más generosas.

Neuquén clima.jpg Las mañanas siguen siendo heladas en Neuquén y el Alto Valle, pero las tardas más templadas.

Pero el invierno no se va de vacaciones. Cuando el sol empiece a caer, la temperatura irá detrás. La noche se presenta otra vez despejada, con el viento girando al este y el termómetro bajando nuevamente a terreno negativo. La AIC proyecta -4°C para la madrugada.

El frío que muchos creyeron haber dejado atrás al mediodía volverá puntual, sin anunciarse, como suele hacer en esta época.

El pronóstico de lluvias

No habrá lluvia. Ninguno de los dos organismos prevé precipitaciones para hoy. La probabilidad es cero por ciento en todas las franjas del día. El cielo estará despejado de punta a punta, y eso, en pleno otoño tardío neuquino, es casi un regalo.

Un domingo para aprovechar el sol cuando llegue y no subestimar lo que viene después.

Alerta en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por fuertes vientos y nevadas para este sábado 16 y domingo 17 de mayo en distintas regiones del país, en el marco del avance de un sistema de inestabilidad que impactará especialmente sobre sectores cordilleranos y del sur argentino.

Según el organismo oficial, las condiciones más adversas estarán vinculadas a intensas ráfagas de viento y caída de nieve persistente, con probabilidad de reducción de visibilidad y complicaciones para la circulación en rutas de montaña y zonas elevadas.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar traslados innecesarios en zonas alcanzadas por las alertas, mantenerse informado mediante los canales oficiales y extremar precauciones al circular por rutas con presencia de nieve, hielo o fuertes ráfagas.

Viento fuerte y ráfagas intensas

El SMN advirtió sobre la presencia de vientos intensos del sector oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar elevada intensidad en áreas de la Patagonia y sectores cordilleranos. Las provincias que se verían afectadas son algunos sectores de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba y San Luis. En cuanto a la Patagonia, se suman, sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas Malvinas.