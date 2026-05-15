El colegio Nuevo Mundo copó la redacción de LM Neuquén

Los estudiantes de cuarto año visitaron LM Neuquén para conocer cómo es el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario.

Los chicos recorrieron la redacción y se sacaron dudas sobre el funcionamiento del diario.

Con mucho entusiasmo y una batería de preguntas, alumnos de cuarto año de la Escuela Secundaria Nuevo Mundo de esta ciudad recorrieron la redacción de LM Neuquén para conocer cómo es el proceso de elaboración de las noticias en las diferentes plataformas del diario.

La visita se dio como parte del espacio curricular Comunicación, Discursos y Producción de Sentidos y fue impulsada por la profesora Elisa Haurigot.

Antes de interiorizarse de cómo funciona el diario, los estudiantes dialogaron con Majo Carrascal, conductora del programa Línea Abierta de LU5 , que ahora también se emite por streaming . Luego fue el turno de la charla con los periodistas sobre cómo es la tarea cotidiana dentro de la redacción y cómo se publican las noticias en la edición impresa, en la digital y en las redes sociales.

La recorrida incluyó un paso por la rotativa, en donde los chicos (que tuvieron un comportamiento ejemplar) pudieron conocer detalles de cómo se produce la versión en papel de LM Neuquén.

Los estudiantes que nos llenaron de alegría la mañana de este viernes fueron Lautaro Abbot, Lola Acuña, Santiago Albaizeta, Gonzalo Almaza, Malena, Argarañaz, Maia Díaz, Juan Pablo Golowko, Morena Muñoz, Mía Navarro, Bautista Paniagua, Alexia Peirano, Catalina Pozzi, Ignacio Rueda, Candela Saavedra, Tomás Sambueza, Luciana Soto Córdoba, Florencia Viecens y Ezequiel Vittar.

Junto a ellos, también vinieron la docente Maylen Mellado y la acompañante terapéutica Valeria Corro.