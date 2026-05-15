Cómo usar la cámara del celular como webcam y mejorar la calidad de imagen en simples pasos

Descubrí cómo utilizar la cámara de tu smartphone como webcam para obtener una mayor calidad de imagen en tus videollamadas.

Ya sea por trabajo o para mantener contacto con seres queridos, las videoconferencias se volvieron clave en la comunicación . Y como toda tecnología , también evolucionaron. Ahora, existen herramientas que permiten enlazar la cámara del teléfono celular con las computadoras y utilizarla para videollamadas . Este sistema, que pocos conocen, está disponible para Android y Windows .

Habitualmente, muchas personas recurren a webcams externas o a las cámaras que ya vienen instaladas en las PCs portátiles . Sin embargo, a menudo no suelen sobresalir en términos de nitidez y funciones avanzadas. Por ello, recurrir a un smartphone puede significar un salto de calidad a la hora de hacer videollamadas o transmisiones en directo vía streaming.

Los dispositivos que se quieran enlazar deben cumplir con algunos requisitos mínimos para que el sistema funcione. Los más destacados son:

Un teléfono Android con sistema operativo Android 9 o superior .

. Una PC con Windows 11 .

. La aplicación “ Link to Windows ” instalada en tu teléfono Android. Se puede descargar gratuitamente en la Google Play Store.

” instalada en tu teléfono Android. Se puede descargar gratuitamente en la Google Play Store. La aplicación “Phone Link ” instalada en la PC. Generalmente viene preinstalada en Windows 11 o puede descargarse desde la Microsoft Store si es necesario.

” instalada en la PC. Generalmente viene preinstalada en Windows 11 o puede descargarse desde la Microsoft Store si es necesario. Asegurarse de que el “Cross Device Experience Host” esté instalado y activado en la PC.

Cómo configurar la cámara del celular en la computadora

El primer paso consiste en configurar el smartphone con Android, algo que es bastante simple. Abrir la aplicación “Link to Windows” –buscarla y descargarla de Google Play Store si no se la tiene- y seguir las instrucciones. Es importante darle a la aplicación los permisos necesarios que solicite, entre ellos el acceso a la cámara y a las notificaciones.

Luego, será el momento de la configuración inicial de la computadora, siguiendo este paso a paso:

Abrir el menú de aplicaciones en la PC con Windows 11 y buscar la aplicación “ Phone Link” . Si no se la encuentra, descargarla desde la Microsoft Store e instalarla.

y buscar la aplicación “ . Si no se la encuentra, descargarla desde la Microsoft Store e instalarla. Asegurarse de que el “Cross Device Experience Host” esté activado en la computadora. Este componente es crucial para la comunicación entre el teléfono Android y tu PC.

Cómo enlazar el celular con la computadora

Con todo esto listo, llegó la hora de hacer el enlace. Para lograrlo, se debe estar atento a este procedimiento:

Abrir la aplicación “ Phone Link ” en la PC. Aparecerá una opción para conectar un dispositivo Android.

” en la PC. Aparecerá una opción para conectar un dispositivo Android. Hacer clic en el botón designado para Android en la aplicación “ Phone Link ”. Se generará un código QR en la pantalla.

”. Se generará un código QR en la pantalla. En el teléfono Android, abrir la aplicación “ Link to Windows ” y seleccionar la opción “ Iniciar sesión mediante el código QR en tu PC ”. Utilizar la cámara del teléfono para escanear el código QR mostrado en la computadora.

” y seleccionar la opción “ ”. Utilizar la cámara del teléfono para escanear el código QR mostrado en la computadora. Seguir las instrucciones en el teléfono para autorizar la conexión entre el celular Android y la PC. Una vez más, hay que asegurarse de otorgar todos los permisos requeridos por la aplicación “Link to Windows”.

WhatsApp videollamadas.png Las videollamadas se volvieron clave tanto para trabajar como para contactar a nuestros seres queridos.

Luego de generar el enlace, se debe establecer la cámara del celular como la que usará la computadora para las videollamadas y que la reconozca la plataforma. Esto se logra de la siguiente manera: