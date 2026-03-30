Celular: por qué conviene usar el modo avión unos minutos cada día

Aunque suele usarse solo en vuelos, esta función puede tener distintos beneficios y mejorar el rendimiento del dispositivo.

Poner en modo avión el celular resulta muy beneficioso para el funcionamiento del equipo.

Activar el modo avión durante unos minutos al día puede parecer un gesto menor, pero tiene efectos concretos en el funcionamiento del celular . Al cortar temporalmente las conexiones, el dispositivo logra estabilizar procesos, reducir el consumo de energía y ofrecer un respiro frente a la constante llegada de mensajes y alertas.

Al activar el modo avión, el teléfono desconecta todas las señales inalámbricas : Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y, en algunos casos, hasta el GPS . Esto significa que el dispositivo deja de enviar y recibir señales, lo que genera una especie de “pausa” en el sistema.

Durante ese tiempo, el celular frena la actividad en segundo plano , lo que puede ser clave para su funcionamiento. Los beneficios de activar el modo avión unos minutos al día:

Mejora la señal: Al desactivar el modo avión, el celular se reconecta a la red desde cero. Esto puede solucionar problemas de señal débil o inestable, ya que fuerza una nueva conexión con la antena más cercana.

Al desactivar el modo avión, el celular se reconecta a la red desde cero. Esto puede solucionar problemas de señal débil o inestable, ya que fuerza una nueva conexión con la antena más cercana. Reduce el consumo de batería: Mientras está activado, el teléfono deja de buscar redes constantemente, lo que disminuye el gasto energético, sobre todo en lugares con mala cobertura.

Mientras está activado, el teléfono deja de buscar redes constantemente, lo que disminuye el gasto energético, sobre todo en lugares con mala cobertura. Evita interrupciones: Permite cortar notificaciones, llamadas y mensajes de forma inmediata sin tener que apagar el celular. Es ideal para momentos de concentración o descanso.

Permite cortar notificaciones, llamadas y mensajes de forma inmediata sin tener que apagar el celular. Es ideal para momentos de concentración o descanso. Puede mejorar el rendimiento general: Al frenar procesos en segundo plano, el sistema tiene un pequeño “respiro”, lo que puede ayudar a que el celular funcione de forma más fluida al retomar la actividad.

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¿Cuánto tiempo conviene dejarlo activado?

No hace falta mantener el modo avión durante mucho tiempo. Con 2 a 5 minutos por día alcanza para aprovechar sus beneficios, sobre todo si lo usás como un “reinicio rápido” de las conexiones.

También es útil activarlo en momentos puntuales, como:

Cuando la señal falla

Si internet está lento

Antes de dormir

Durante reuniones o trabajo

Por qué lo recomiendan los expertos

Los especialistas destacan que este hábito no solo tiene ventajas técnicas, sino también prácticas. Permite hacer un “reset” rápido sin apagar el equipo, reducir la sobrecarga de notificaciones y fomentar momentos de desconexión digital. Además, ayuda a prolongar la vida útil de la batería y mejora la experiencia de uso sin necesidad de instalar aplicaciones ni hacer configuraciones complicadas.

celular Especialistas en ciberseguridad recomiendan revisar la configuración del celular y desactivar ciertas funciones.

Editar fotos y videos con la voz: la nueva función de IA que revoluciona los celulares

La edición de fotos y videos en celulares da un salto con la incorporación de inteligencia artificial capaz de interpretar la voz del usuario. Con herramientas como AI Edit Genie, desarrollada junto a Google Gemini, ahora es posible crear, ajustar y publicar contenido en cuestión de segundos, sin necesidad de tocar la pantalla.

La incorporación de esta tecnología habilita a los usuarios a editar imágenes mediante comandos de voz, permitiendo cambiar escenarios, vestimenta y sumar efectos avanzados en fotos de hasta 50 MP. Además, el sistema funciona en 20 idiomas e integra herramientas como AI Inspiration, AI MagicGlow 2.0, AI Landscape, AI Glare Remover y AI Snap Mode, ampliando las posibilidades creativas desde el celular.

El dispositivo realme 15T permite editar imágenes por voz, ofreciendo hasta veinte ediciones diarias gratuitas durante el primer mes.

Edicion de fotos y videos. IA (1) Llega por primera vez la edición de imágenes por comandos de voz en celulares masivos con la colaboración de Google Gemini.

AI Edit Genie inaugura la edición por voz en celulares

Con la función AI Edit Genie, los usuarios pueden transformar su proceso creativo a partir de instrucciones habladas, eliminando la necesidad de manipulación manual detallada y reduciendo el tiempo requerido para compartir contenido en redes sociales.

Por lo tanto, esta herramienta convierte al smartphone en una “agencia creativa móvil”, según realme, facilitando la producción de piezas en alta calidad aptas para entornos de consumo inmediato, como festivales o eventos multitudinarios.

El celular tiene una batería de 6.550 mAh y carga rápida de 45W que permite en menos de 40 minutos alcanzar el 50% de su capacidad. Tanto la cámara principal como la frontal ofrecen resoluciones de 50MP, permitiendo tomar fotografías nítidas y videos en situaciones de alta exigencia lumínica y de movimiento. Este sistema, junto con el soporte de memoria RAM dinámica de hasta 18GB y 256GB de almacenamiento interno, permite capturar, editar y almacenar miles de recuerdos sin afectar el rendimiento.