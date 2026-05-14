Habilitaron la primera rotonda del bypass sobre la Ruta 7 en Añelo y avanzan las obras para desviar el tránsito pesado

La primera etapa ya quedó operativa y permitirá ordenar la circulación en uno de los sectores más transitados de la localidad.

La localidad de Añelo dio un paso clave en su plan para mejorar la circulación y ordenar el ingreso del tránsito pesado con la habilitación de la primera etapa de la rotonda del bypass sobre la Ruta 7 . La obra busca aliviar uno de los puntos más complicados de tránsito en la capital de Vaca Muerta y forma parte de un plan integral de infraestructura urbana que también incluye pavimentación, loteos, viviendas y nuevas redes de servicios.

El intendente Fernando Banderet confirmó que desde el miércoles quedó habilitada la circulación en el nuevo tramo, específicamente en el sector del desvío ubicado a la altura de batería número ocho sobre la Ruta 7 . Aclaró, sin embargo, que todavía resta completar la conexión definitiva hacia la Ruta 17 .

“Se terminó de habilitar la primera etapa de la rotonda. Lo que quedó operativo es la circulación para que los vehículos dejen de pasar por el desvío y sigan transitando normalmente por la Ruta 17 en dirección hacia Añelo”, explicó el jefe comunal, en diálogo con LU5 .

El objetivo: sacar los camiones de la ciudad

Banderet detalló que en los próximos días quedará habilitada la segunda etapa del bypass, que permitirá conectar esa rotonda con otro tramo hacia el norte y así desviar gran parte del tránsito pesado que actualmente atraviesa el casco urbano.

El principal cambio estará vinculado al movimiento de camiones vinculados a la actividad petrolera, especialmente aquellos que transportan arena hacia las plantas de YPF. “Todo el tránsito pesado que ingresaba a la localidad se va a poder desviar, sobre todo la carga de arena. Así evitaríamos que circulen dentro de la ciudad estos camiones de gran porte y en gran cantidad que cotidianamente reciben los vecinos”, señaló.

Bypass Ruta 7 Añelo

La circulación de vehículos pesados es uno de los principales problemas que enfrenta Añelo desde hace años debido al crecimiento acelerado de la actividad hidrocarburífera en la región.

Hubo trabajos momentáneos, pero no cortes prolongados

El intendente aclaró además que no existen cortes permanentes en la circulación. Explicó que durante la mañana del miércoles hubo una interrupción breve mientras se realizaban trabajos vinculados a un nuevo monumento que se construye en la rotonda ubicada en el centro de la localidad, donde confluyen las rutas provinciales 7 y 17.

Según indicó, en ese sector se realizaron cruces de calle para instalar cañerías de agua y conexiones eléctricas que abastecerán al nuevo espacio público.

“Fue solamente un rato durante la mañana y luego quedó habilitado nuevamente para todos”, indicó.

Embed YA ESTÁ HABILITADA LA PRIMERA ROTONDA DEL BYPASS DE RUTA 7



La obra del bypass de Añelo avanza a buen ritmo y ya está por encima del 92 por ciento de ejecución, consolidándose como una intervención clave para mejorar la circulación en la región y acompañar el crecimiento de la… pic.twitter.com/h2iarMITLh — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 13, 2026

Pavimento, loteos y nuevas inversiones

Además de las obras viales, el municipio avanza con un plan integral de urbanización y mejoras urbanas en distintos sectores de Añelo.

Banderet aseguró que la localidad mantiene un crecimiento constante, aunque reconoció que actualmente la llegada de nuevos habitantes disminuyó en comparación con años anteriores.

“Añelo sigue creciendo cotidianamente, pero ya no en la magnitud que recibíamos el año pasado o el anterior. Ahora llega más gente sola y no grupos familiares completos como ocurría antes”, explicó.

El jefe comunal sostuvo que actualmente existe una fuerte inversión privada vinculada a la construcción de viviendas, complejos habitacionales, edificios y galerías comerciales, acompañando una reactivación gradual de la actividad de Oil & Gas.

ruta 7 añelo circunvalacion

Recordó que durante 2025 hubo una fuerte caída laboral, especialmente en el sector de la construcción, debido a la finalización de obras y la falta de nuevos proyectos. Sin embargo, aseguró que este año comenzaron a aparecer nuevas oportunidades laborales.

“Empieza nuevamente a generarse movimiento y nuevas oportunidades”, afirmó. Desde el municipio también avanzan con obras financiadas con fondos propios. Entre ellas se destacan nuevas calles pavimentadas tanto en la zona baja como en la zona alta de la localidad.

“Estamos próximos a inaugurar dos calles importantes con pavimento y en los próximos días vamos a anunciar una fuerte inversión en nuevas obras de asfalto”, adelantó.

A eso se suma la continuidad de programas de entrega de lotes sociales y viviendas impulsados por el Estado municipal.

Embed - Ya FUNCIONA la primera ROTONDA del BYPASS de RUTA 7 en AÑELO y se suma al PLAN de OBRAS

Más obras para enfrentar el crecimiento de Añelo

El intendente también anticipó que el próximo 25 de mayo se inaugurarán nuevas obras junto al gobernador de la provincia, en el marco de los festejos patrios.

Entre los proyectos prioritarios mencionó la construcción de un nuevo acueducto y una nueva planta potabilizadora de agua, obras consideradas fundamentales para afrontar el crecimiento poblacional y la demanda de servicios durante el verano. “Tenemos que prepararnos para el crecimiento que va a tener Añelo en los próximos años”, sostuvo.

En paralelo, el municipio y la provincia trabajan en la futura licitación de una planta de tratamiento cloacal sobre la meseta, una obra considerada clave para extender servicios básicos y avanzar luego con la pavimentación de ese sector.

La intención oficial es continuar expandiendo la infraestructura urbana en una ciudad que sigue transformándose al ritmo del desarrollo de Vaca Muerta.

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Por qué llegan menos familias a Añelo

Respecto a la disminución en la llegada de familias enteras a la localidad, Banderet explicó que uno de los principales factores es la falta de disponibilidad habitacional. Según señaló, anteriormente muchas personas llegaban porque tenían familiares o conocidos que podían alojarlos temporalmente mientras buscaban trabajo.

“Hoy los alquileres prácticamente no están disponibles, está casi todo ocupado”, afirmó.

También remarcó que, aunque existe trabajo, gran parte de las oportunidades actuales están vinculadas a la construcción y al comercio local, sectores con salarios diferentes a los que ofrece la actividad petrolera en los yacimientos.

“Hay trabajo en la construcción de edificios, en obra civil, en gastronomía y comercio, pero no es lo mismo que trabajar para una empresa dentro de un yacimiento”, explicó.

A pesar de eso, aseguró que la actividad comercial mantiene un movimiento constante y que continúa habiendo rotación y ocupación laboral en distintos rubros de la ciudad.