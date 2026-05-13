Vendía una escopeta por redes sociales y terminó demorado

Ocurrió en la ciudad de Neuquén. Además, secuestraron el arma ofrecida.

La Policía demoró a un hombre que vendía una escopeta en redes sociales.

La Policía de la provincia de Neuquén , a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, llevó adelante una extensa investigación vinculada a la presunta comercialización ilegal de armas de fuego a través de redes sociales.

Las tareas concluyeron con el secuestro de una escopeta y municiones que eran ofrecidas de forma ilegal en plataformas digitales. Además, un hombre mayor de edad resultó demorado.

De acuerdo a la información brindada por las fuerzas de seguridad, la pesquisa fue desarrollada por personal de la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico y Leyes Especiales.

Además, participó del operativo la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.

vendia una escopeta por redes y fue demorado en neuquen

Cómo fue la investigación

La investigación comenzó cuando el personal policial detectó en redes sociales una publicación en la que se ofrecía a la venta una escopeta calibre 28 junto a una caja de cartuchos, cuya documentación parecería no existir.

A raíz de este descubrimiento, los investigadores diagramaron un operativo especial en la ciudad de Neuquén, en el sector de Autovía Norte y Colonia Nueva Esperanza, donde el presunto vendedor fue interceptado por los efectivos.

Durante el procedimiento se secuestró el arma de fuego, cartuchos y otros elementos de interés para la causa.

A disposición de la Justicia

Tras el operativo y secuestro de la escopeta, el sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia en tanto avanza la investigación judicial por tenencia ilegal de arma de fuego.

robo vehiculos oeste neuquino Luego de una investigación la Policía logró recuperar dos vehículos que habian sido robados recientemente en Neuquén.

Recuperaron dos vehículos robados en una obra en construcción

La investigación por el robo de dos vehículos logró dar con su paradero. Los vehículos habían sido escondidos en una obra en construcción en el barrio El Trébol del oeste neuquino. Luego del allanamiento pudieron ser recuperados para ser restituidos a sus dueños.

El procedimiento se concretó durante el martes 12 de mayo en el marco de una investigación por robos de automotores. Del operativo participaron efectivos de la Comisaría 21°, personal del Departamento Sustracción de Automotores, Metropolitana y áreas de Criminalística.

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Se trata de dos vehículos Volkswagen: una Amarok y un Up, el cual tenía la patente adulterada. Ambos quedaron secuestrados para su devolución.

Según informó la fuerza provincial, los efectivos ingresaron a una edificación en construcción donde encontraron los rodados ocultos detrás de una media sombra dentro del predio allanado.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó el relevamiento de rastros sobre uno de los rodados. Ambos vehículos fueron trasladados posteriormente al predio oficial de secuestros, donde permanecerán resguardados para la realización de peritajes y las actuaciones judiciales correspondientes.