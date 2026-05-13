Cómo podés crear tus propias figuritas del Mundial 2026 con inteligencia artificial y en pocos segundos

Usuarios de Gemini utilizan selfies y prompts personalizados para generar figuritas mundialistas con estética profesional.

A un mes del comienzo de la Copa Mundial 2026 , la clásica fiebre por las figuritas volvió a explotar en redes sociales, aunque esta vez con un giro tecnológico inesperado. Miles de usuarios empezaron a utilizar la inteligencia artificial para crear sus propios cromos personalizados con estética inspirada en los tradicionales álbumes mundialistas.

La tendencia comenzó a viralizarse luego de una actualización de Nano Banana , el motor de generación de imágenes integrado dentro de Gemini, que ahora permite producir figuritas hiperrealistas usando selfies y fotografías de jugadores reales.

El resultado: imágenes con apariencia profesional, camisetas oficiales de selecciones nacionales y diseños muy similares a los clásicos cromos estilo Panini.

En TikTok, Instagram y X ya circulan versiones personalizadas de usuarios vestidos con camisetas de Argentina, Brasil, Francia y otras selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Qué necesitás para crear tu figurita del Mundial 2026 con IA

La herramienta funciona de manera bastante simple y no requiere conocimientos avanzados de edición.

Album Figuritas Portada Las figuritas del Mundial 2026 creadas con inteligencia artificial se transformaron en una de las tendencias más virales en redes sociales.

Para generar una figurita personalizada hacen falta:

Una selfie o retrato frontal con buena iluminación.

Una foto de una figurita real del futbolista o selección elegida.

Después de subir ambas imágenes a Gemini, el usuario debe escribir un prompt específico indicando que la inteligencia artificial reemplace únicamente el rostro del jugador por la cara de la persona.

La clave está en pedirle al sistema que conserve los rasgos faciales originales sin alterar proporciones, color de piel, cabello ni expresión.

Además, la herramienta permite sumar información personalizada para darle todavía más realismo al diseño.

Los datos que pueden agregarse

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Altura.

Peso.

Club de fútbol.

Con esos elementos, Gemini arma una lámina con estética mundialista y apariencia similar a un cromo profesional.

El prompt viral que usan para crear las figuritas estilo Panini

figuritas mundial album 2026

Uno de los factores que más impulsó esta tendencia fue la difusión masiva del prompt exacto que utilizan miles de usuarios para generar las imágenes.

Después de cargar la selfie y la figurita de referencia en Gemini, hay que copiar una instrucción detallada para que la IA mantenga intacto el rostro real de la persona y solo modifique el cuerpo y el diseño visual del jugador.

El prompt viral es el siguiente:

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

Datos del jugador:

Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

Estatura: [ALTURA]

Peso: [PESO]

Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [PAÍS], sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica.

Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual.

Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad.

Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme”.

La actualización de Gemini consiguió resultados mucho más precisos que otras herramientas similares y por eso muchas figuritas compartidas en redes sociales parecen prácticamente reales.

Cómo funcionan estas imágenes creadas con inteligencia artificial

Herramientas como Gemini utilizan modelos de inteligencia artificial capaces de analizar rasgos faciales, iluminación, ángulos y composición visual de las fotografías cargadas por el usuario. A partir de esa información, el sistema reconstruye una nueva imagen adaptada al estilo solicitado mediante texto.

En este caso, el motor intenta combinar la identidad visual de la persona con la estética clásica de una figurita del Mundial 2026. El fenómeno también refleja cómo las plataformas de IA generativa empiezan a ocupar cada vez más espacio dentro del entretenimiento digital y la cultura pop.