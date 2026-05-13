Fiebre Mundialista: quién es el famoso que está a 36 figuritas de completar el álbum y lo que haría por lograrlo

Una reconocida figura del mundo del espectáculo contó que está a un paso de llenar el mítico álbum. Qué dijo.

El Mundial 2026 ya empieza a sentirse en el territorio argentino, principalmente con el lanzamiento del álbum de figuritas de los jugadores de cada selección que se utiliza para coleccionar. Tanto en el mundo del deporte cono en el ambiente del espectáculo, la cita ecuménica se vive como uno de los eventos más importantes a nivel mundial.

En medio de la euforia por conseguir figuritas y álbumes en el territorio nacional, una figura de la farándula que no tiene cercanía con el fútbol confesó que está completando la colección y la faltan pocas para poder llenarlo en su totalidad. Fue el pastelero y protagonista en la obra teatral Hairspray Damián Betular que confesó cuál es su situación con respecto al álbum.

En su relato en el streaming Olga , confesó que solo le faltan tan solo 36 figuritas para completar el álbum: “Me faltan 36 figuritas del álbum del Mundial. El domingo cambié en el teatro, tenía 76 que le servían a otro y él tenía 80 que me servían a mí”.

Betular OLga Portada

Metido en la colección y concentrado en el mismo, el pastelero confesó cuál fue su figurita difícil: “En un momento dije ‘a Estados Unidos lo sacaron del álbum’. Es difícil y es lo que me falta”. Sin embargo confesó que ya completó a la Selección Argentina, Brasil, Croacia y Paraguay y Arabia Saudita.

Cada vez que hacía referencia a la iniciativa mostraba aún más la pasión con la que llena el álbum, debido a que contó que lleva un registro en un archivo Excel y que está dispuesto a ir a encuentros masivos de intercambio de figuritas para completarlo: “Yo lo tengo que llenar”.

El fuerte cruce viral entre Nati Jota y Estanislao Bachrach que descolocó a los seguidores

Nati Jota vivió un momento picante en su programa Sería Increíble que conduce en el streaming Olga con el doctor especializado en biología molecular y divulgador Estanislao Bachrach durante una columna a la que fue convocado para hablar sobre diversos temas. En medio de la columna, se vivió un momento tenso donde Jota mostró su malestar y terminó cortando la columna de forma abrupta.

Es que la influencer le preguntó al doctor especializado sobre los efectos del alcohol en la producción de serotonina, generando una respuesta particular de Bachrach que sorprendió en la mesa y fue contundente: “No lo sé”. Al escuchar esta situación, Jota respondió: “Ah, es que no lo sabés. Ok, perfecto. Bueno, Tani, gracias por haber venido”.

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Por el cruce del biólogo Estanislao Bachrach con Nati Jota pic.twitter.com/elB8pXJwNz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 11, 2026

Ante el cierre tan abrupto, el especializado se sorprendió y soltó: "¿Ya está?", mientras que Jota contó: “Cuando te hago una pregunta me decís ‘no te quiero contestar’”. Por su parte Bachrach lanzó una frase contundente: “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”.

“Acá viene gente que habla de todo, agarra la guitarra y si yo canto suena mucho peor”, dijo el divulgador mientras que la conductora Jota aclaró: “Acá viene gente muy amorosa. Bueno, está bien, pero por eso ya se terminó la columna”. “Es un chiste, la columna es tuya”, sumó él, mientras que ella sumó: “Yo te pregunté un montón de cosas...”.

En un contexto complejo donde no se mostraba una buena relación entre el invitado y los panelistas, el divulgador afirmó: “Nati quiere cerrar, está apurada”. Sin embargo ante esto, Nati lo negó y cerró la columna con contundencia: “No, no estoy para nada apurada pero se terminó la columna. Gracias por haber venido”.