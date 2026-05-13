Marcha Federal Universitaria en Neuquén: miles de estudiantes, docentes y familias se movilizaron

La convocatoria fue desde el playón universitario. Una multitud de personas acompañó el reclamo por el presupuesto universitario.

La comunidad universitaria volvió a movilizarse este martes en defensa de la universidad pública y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria era para las 17.30 desde el playón de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) y se enmarca en una nueva jornada federal de protesta impulsada por universidades de todo el país.

La marcha contó con la presencia de docentes, estudiantes, no docentes, representantes gremiales y miembros de la comunidad neuquina en general, que apoyan a la universidad pública. Esta ocasión fue impulsada debido a que pasaron 200 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación.

En diálogo con LM Neuquén, la rectora de la UNCO, Beatriz Gentile , expresó su descontento con la insistencia del Ejecutivo Nacional en no implementar la normativa. "Uno pensaría que con que esté sancionada en el Congreso y dos instancias judiciales ya se reglamentaría", dijo.

"Estamos defendiendo lo que ya conseguimos en el Congreso", agregó Gentile.

Marcha por la Univesidad Publica (16) Maria Isabel Sanchez

También estuvo presente la jefa de gabinete de la ciudad de Neuquén, María Pasqualini, quien recalcó la importancia de la universidad pública para el desarrollo de un territorio. "Esta universidad (hablando de la UNCo), en el caso de la ciudad y la provincia de Neuquén tiene un rol protagónico. La mayoría de las generaciones se han formado acá", afirmó.

La convocatoria fue masiva. La columna sumaba al menos un kilómetro de longitud al momento de llegar al monumento a San Martín. Muchas personas se fueron sumando desde las veredas de la avenida Argentina, sumando miles.

Beatriz Gentile: "Está en juego nuestra vida democrática"

La rectora encabezó este lunes una conferencia de prensa junto a representantes de gremios docentes y no docentes, organizaciones sindicales, centros de estudiantes y autoridades universitarias para convocar a la movilización.

“Gracias al acompañamiento de la CGT, de la CTA, de los gremios docentes y no docentes, de la Federación Universitaria, de decanos y decanas y de toda la comunidad universitaria”, comenzó Gentile, al destacar el respaldo de distintos sectores sociales y sindicales.

La rectora aseguró que la marcha se realiza a 200 días de la aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso y denunció que el Gobierno nacional continúa sin cumplirla. “Son 200 días en que el Gobierno Nacional no cumple la ley. Fue aprobada en dos instancias por el Congreso de la Nación y también hubo dos instancias judiciales que le dieron la razón a las universidades”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó con dureza la postura del Ejecutivo nacional y habló de una “deriva autoritaria”. “Tenemos que volver a ratificar en las calles lo que ya solicitamos, lo que logramos en el Congreso y lo que logramos por la vía judicial”, expresó.

Gentile afirmó que las universidades atraviesan “un momento crítico”, aunque advirtió que el conflicto excede el plano educativo. “Entendemos que este momento también es crítico para nuestra vida democrática. Es muy difícil convivir en un sistema donde el propio Gobierno nacional no cumple con la ley”, remarcó.

Además, planteó que el rol del Poder Judicial se vuelve central ante el incumplimiento de las normas. “Necesariamente tiene que intervenir y hacer cumplir las leyes porque, si no, nuestro propio Estado de derecho estaría en juego”, señaló.