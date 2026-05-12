Mariano Moreno contra el narcomenudeo: activan denuncias anónimas por QR en todo el ejido

El municipio y el Ministerio Público Fiscal suman esfuerzos para que vecinos de la localidad y parajes rurales puedan alertar sobre venta de drogas de forma segura, anónima y sin rastreo.

Mariano Moreno dio un paso concreto en la prevención del narcomenudeo . Este lunes, el intendente Javier Huillipan firmó un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) , representado por el fiscal general José Ignacio Gerez, para incorporar a la localidad al sistema provincial de denuncias anónimas a través del código QR .

La herramienta ya funciona en distintas ciudades y localidades del territorio neuquino y forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para acercar el Estado a los vecinos y dar respuestas rápidas a un delito que afecta directo la salud y la seguridad barrial. Ahora, Mariano Moreno se suma a esa red.

El eje del acuerdo es la difusión del código QR desarrollado por el MPF. Escaneándolo desde cualquier celular, los vecinos pueden aportar información de manera anónima, confidencial y sin posibilidad de rastreo sobre puntos de venta y comercialización de drogas . La denuncia se hace en segundos, sin tener que ir a una fiscalía ni dar datos personales. Según las autoridades, el sistema viene demostrando efectividad en otras zonas de la provincia al ampliar los canales de información y romper el miedo a denunciar.

A partir del convenio, el municipio asumirá un rol activo: difundirá el sistema en espacios públicos con cartelería, en redes sociales y campañas de comunicación, y organizará capacitaciones para facilitar su uso.

Mariano Moreno codigo QR (2)

Desde la Fiscalía destacaron que la lucha contra el narcomenudeo no se gana solo con allanamientos. Requiere información de calidad, que muchas veces nace en el propio barrio. Por eso la participación vecinal es clave. El acuerdo consolida una línea de acción conjunta entre provincia, fiscalía y municipio con foco en fortalecer la capacidad de respuesta frente a un delito de escala barrial.

La importancia del mecanismo de prevención

El intendente de Mariano Moreno destacó el valor de contar con un canal directo y seguro para la comunidad. “Es muy importante para nuestra comunidad contar con esta herramienta innovadora, de fácil acceso, que permite realizar denuncias anónimas, sin ningún tipo de rastreo, desde un dispositivo electrónico”, afirmó tras la firma.

Huillipan marcó el objetivo a mediano plazo: “Con esto se pretende eliminar el narcomenudeo y consecuentemente mitigar el consumo de estupefacientes en adolescentes y jóvenes, paulatinamente hasta llegar al consumo cero. Por supuesto, para lograrlo se debe acompañar además con otras políticas públicas”.

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El jefe comunal valoró la experiencia previa del Ministerio Público Fiscal. “El fiscal general nos comentó que lo realizó en otras ciudades y que tuvo un efecto muy positivo, ya que es una herramienta sencilla, segura y efectiva”, explicó.

Y remarcó el compromiso municipal para que la herramienta llegue a toda la zona de influencia. Para el mandatario comunal, la clave está en llegar a cada barrio y a cada paraje rural del ejido. “Tenemos que llegar con esta información a cada vecino. La idea es que sepa que tiene un canal seguro para colaborar, sin exponerse. Acá se trata de construir prevención con participación”, cerró.

Difusión masiva, capacitación y vigencia por dos años

El acuerdo define cómo se implementará el sistema en Mariano Moreno y su zona rural. Primero, coordinar y desarrollar acciones conjuntas para la difusión masiva del Código QR dentro del ejido municipal, a fin de posibilitar el mayor aporte de datos útiles por parte de la sociedad sobre el tráfico y comercialización de drogas en los lugares donde viven.

Segundo, la municipalidad capacitará a la ciudadanía en el manejo de la herramienta para aportar datos sobre la venta de drogas, así como también sobre las características del aporte proporcionado, el cual es anónimo, seguro y confidencial. Las capacitaciones buscarán que cualquier vecino pueda usar el QR sin dificultades.

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Tercero, el convenio tendrá un plazo de duración de dos años y podrá ser renovado automáticamente, salvo que alguna de las partes considere y exprese lo contrario. Con esto se busca que la herramienta quede instalada de forma permanente, no como una acción aislada.

Con esta firma, Mariano Moreno se suma a las localidades neuquinas que ya cuentan con el sistema QR. La meta es que la herramienta llegue a cada vecino, en cada barrio y en cada paraje rural del ejido, para cortar los canales de venta antes de que se instalen con fuerza.