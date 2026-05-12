Fuerte golpe a los Parques Nacionales de la región: más de $350 millones recortados

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La medida está enmarcada en una Decisión Administrativa firmada por Manuel Adorni. Quedarán afectados patrullajes, mantenimiento, infraestructura, entre otros servicios.

Los parques nacionales de la región encabezan listas de recortes.

Los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi quedaron entre las áreas protegidas más afectadas por el recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno nacional para la Administración de Parques Nacionales (APN).

La medida fue formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 , firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el texto, el recorte total para la APN alcanza los $2.557 millones en programas vinculados a conservación y administración de áreas protegidas en todo el país. Dentro de ese esquema, el Parque Nacional Lanín sufrirá una reducción de $156.945.103 , mientras que el Parque Nacional Nahuel Huapi perderá $190.822.240, tal como lo determina el anexo uno de dicho documento. Ambos encabezan el listado de mayores ajustes en términos absolutos.

Las partidas alcanzadas incluyen gastos de funcionamiento general, combustible, patrullajes, mantenimiento de senderos e instalaciones, infraestructura ecoturística y trabajos vinculados a la prevención y combate de incendios forestales.

Parque Nacional Nahuel Huapi.jpg El Parque Nacional Nahuel Huapi, una de las maravillas naturales que tiene la Patagonia.

Preocupación por incendios y servicios turísticos

El impacto genera preocupación especialmente en la región cordillerana, donde durante las últimas temporadas se registraron distintos focos de incendios forestales.

La reducción presupuestaria también podría afectar tareas operativas habituales en áreas muy visitadas por turistas, como controles, mantenimiento de caminos internos y servicios para visitantes.

incendio lanin ok.jpg Foto: Parque Nacional Lanín

Sin definiciones oficiales sobre el impacto

Hasta el momento, la Administración de Parques Nacionales no difundió detalles sobre cómo redistribuirá los recursos restantes ni qué servicios podrían resentirse en el corto plazo.

Los efectos de la decisión comenzarían a verse durante la ejecución presupuestaria del actual ejercicio.

“Ya no da para más”: la advertencia de trabajadores de Parques Nacionales

El recorte presupuestario encendió la alarma entre trabajadores de los parques nacionales de la región. En diálogo con LMNeuquén, Alejo Fardjoume, trabajador de Parques Nacionales, aseguró que la situación operativa atraviesa un momento crítico.

“Ya no da para más”, resumió sobre el impacto que atraviesan las áreas protegidas. Según explicó, “el presupuesto del Lanín y del Nahuel Huapi se vio reducido en un 25%”, en un contexto donde ambos parques vienen registrando un crecimiento sostenido de visitantes.

Para Fardjoume, la reducción de fondos representa “un contrasentido absoluto”, ya que “Parques creció en visitación y en recaudación y se está hachando su capacidad operativa”.

brigadista historia parque nacional lanin

También advirtió sobre las dificultades para sostener el sistema de prevención y combate de incendios forestales. “Cada vez hay menos brigadistas. Es cada vez más impensable generar una preparación profesional frente a la temporada”, sostuvo.

Además, remarcó que el funcionamiento de las áreas protegidas continúa gracias al esfuerzo de los trabajadores. “Los parques nacionales están creciendo a pesar del Gobierno, a pesar de la baja de presupuesto y de los salarios míseros”, afirmó.

Todos los parques nacionales afectados

Además de Lanín y Nahuel Huapi, el ajuste alcanza a otros parques patagónicos como Parque Nacional Los Arrayanes, Parque Nacional Lago Puelo, Parque Nacional Monte León y Parque Nacional Los Glaciares, entre otros.

El director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, publicó en redes el listado del recorte por parque:

- Parque Nacional Iguazú, en Misiones, con un recorte de $41.715.920.

- Parque Nacional Lanín, en Neuquén, con un recorte de $156.945.103.

- Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), con un recorte de $19.262.036.

- Parque Nacional Traslasierra (Córdoba), con recortes por $17.440.526.

- Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba), pon recortes por $25.618.702.

- Parque Nacional Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén), con recortes por $190.822.240.

- Parque Nacional Los Alerces (Chubut), con un recorte de $70.291.525.

- Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz), con recortes por $77.422.510.

- Parque Nacional Tierra del Fuego (Tierra del Fuego), con un recorte de $37.511.166.

- Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), con un recorte de $19.270.137.

- Parque Nacional El Palmar (Entre Ríos), con recortes por $35.776.601.

- Parque Nacional Chaco (Chaco), con un recorte de $25.651.346.

- Parque Nacional Río Pilcomayo (Formosa), con un recorte de $11.539.697.

- Parque Nacional Calilegua (Jujuy), con un recorte de $15.831.219.

- Parque Nacional Lihué Calel (La Pampa), con un recorte de $12.491.900.

- Parque Nacional Talampaya (La Rioja), con recortes por $33.506.199.

- Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén), con un recorte de $20.592.812.

- Parque Nacional Perito Moreno (Santa Cruz), con un recorte de $12.826.816.

- Monumento Natural Bosques Petrificados (Santa Cruz), con un recorte de $7.580.192.

- Parque Nacional Pre-Delta (Entre Ríos), con recortes por $27.153.228.

- Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis), con un recorte de $14.250.776.

- Parque Nacional El Leoncito (San Juan), con recortes por $16.273.136.

- Parque Nacional San Guillermo (San Juan), con un recorte de $11.341.724.

- Parque Nacional Los Cardones (Salta), con un recorte de $8.501.411.

- Monumento Natural Laguna de los Pozuelos (Jujuy), con un recorte de $8.491.752.

- Parque Nacional Baritú (Salta), con un recorte de $7.505.604.

- Reserva Natural Formosa (Formosa), con un recorte de $2.210.434.

- Parque Nacional Mburucuyá (Corrientes), recorte de $13.216.838.

- Reserva Natural Estricta San Antonio (Misiones), con recortes por $10.168.131.

- Parque Nacional Campos del Tuyú (Provincia de Buenos Aires), con un recorte de $9.689.130.

- Parque Nacional Monte León (Santa Cruz), recorte por $24.584.517.

- Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (Chubut), recorte de $8.541.487.

- Parque Nacional El Rey (Salta), recorte de $18.964.436.

- Parque Nacional Islas de Santa Fe (Santa Fe), recorte de $10.462.146.

- Parque Interjurisdiccional Marino Makenke (Santa Cruz), recorte de $8.479.121.

- Reserva Natural Nacional General Pizarro (Salta), recorte de $5.786.113.

- Parque Nacional Islote Lobos (Río Negro), recorte de $7.822.645.

- Parque Nacional Copo (Santiago del Estero), recorte de $18.841.462.

- Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino (Santa Cruz), recorte de $5.182.701.

- Parque Nacional Patagonia (Santa Cruz), recorte de $14.262.853.

- Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), recorte de $16.916.834.

- Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan (Misiones), recorte de $12.123.088.

- Parque Nacional Iberá (Corrientes), recorte de $31.904.080.

- Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires), recorte de $12.086.001.

- Parque Nacional Aconquija (Tucumán), recorte de $12.712.470.

- Parque Nacional Los Arrayanes (Neuquén), recorte de $6.222.734.